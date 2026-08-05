El partido Banfield-Midland, por Copa Argentina, cambió de horario

Banfield y Ferro Carril Midland será uno de los cruces correspondientes a los octavos de final de la Copa Argentina . En las últimas horas se confirmó el horario del partido que se jugará en el Oeste del Gran Buenos Aires.

El Taladro y el Funebrero jugarán el próximo martes 18 de agosto, desde las 21.15, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, propiedad de Deportivo Morón.

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Tras una reunión que mantuvo el presidente de Banfield , Matías Mariotto , conjuntamente con la A.Pre.Vi.De. y los organismos de seguridad -según informó Código Banfield-, se resolvió fijar como horario de arranque a las 21.15, en lugar de las 17 como estaba previsto inicialmente.

Este partido que afrontará el equipo de Pedro Troglio se jugará entre las fechas 5 y 6 del Torneo Clausura . Luego de Racing, en Avellaneda (viernes 14, a las 20.30) y previo a Newell’s, en Rosario (sábado 22, a las 21).

Cómo llegan Banfield y Midland

Previo a la conformación de este partido, se especuló con la posibilidad de llevarlo al estadio Alfredo Beranger (Temperley), pero quedó descartado.

Allí, el Taladro goleó a Real Pilar por 3-0; mientras que en la instancia pasada eliminó a San Martín de Tucumán, en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta (1-1 y 5-4 en la definición por penales).

Midland sacó a Morón en cancha de Temperley.

Por su parte, el equipo de Joaquín Iturrería, único representante del ascenso que sigue en carrera, viene de eliminar a Argentinos Juniors (1-1 y 6-5 por penales), en Lanús; y Deportivo Morón (2-1), en Temperley. En cuarto de final, al ganador le tocaría Deportivo Riestra o Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cruces de Copa Argentina (8vos.)

Deportivo Riestra vs. Gimnasia y Esgrima La Plata; Banfield vs. Ferro Carril Midland; Racing Club vs. Belgrano de Córdoba; Vélez Sarsfield-Boca Juniors; Aldosivi vs. Independiente Rivadavia; Atlético Tucumán-Independiente; Platense-Instituto de Córdoba y Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central.