viernes 07 de agosto de 2026
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5 de agosto de 2026
Atención.

El partido Banfield-Midland, por Copa Argentina, cambió de horario

El encuentro que disputarán Banfield y Midland por los octavos de final de la Copa Argentina, en el estadio de Deportivo Morón, se jugará en horario nocturno.

Banfield quiere seguir en la Copa Argentina.

Banfield quiere seguir en la Copa Argentina.

Estadio Francisco Urbano, sede del partido.

Estadio Francisco Urbano, sede del partido.

Banfield y Ferro Carril Midland será uno de los cruces correspondientes a los octavos de final de la Copa Argentina. En las últimas horas se confirmó el horario del partido que se jugará en el Oeste del Gran Buenos Aires.

El Taladro y el Funebrero jugarán el próximo martes 18 de agosto, desde las 21.15, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, propiedad de Deportivo Morón.

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Acuerdo con el nuevo horario

Tras una reunión que mantuvo el presidente de Banfield, Matías Mariotto, conjuntamente con la A.Pre.Vi.De. y los organismos de seguridad -según informó Código Banfield-, se resolvió fijar como horario de arranque a las 21.15, en lugar de las 17 como estaba previsto inicialmente.

Banfield viene de eliminar a San Martín de Tucumán.

Banfield viene de eliminar a San Martín de Tucumán.

Este partido que afrontará el equipo de Pedro Troglio se jugará entre las fechas 5 y 6 del Torneo Clausura. Luego de Racing, en Avellaneda (viernes 14, a las 20.30) y previo a Newell’s, en Rosario (sábado 22, a las 21).

Cómo llegan Banfield y Midland

Previo a la conformación de este partido, se especuló con la posibilidad de llevarlo al estadio Alfredo Beranger (Temperley), pero quedó descartado.

Allí, el Taladro goleó a Real Pilar por 3-0; mientras que en la instancia pasada eliminó a San Martín de Tucumán, en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta (1-1 y 5-4 en la definición por penales).

Midland sacó a Morón en cancha de Temperley.

Midland sacó a Morón en cancha de Temperley.

Por su parte, el equipo de Joaquín Iturrería, único representante del ascenso que sigue en carrera, viene de eliminar a Argentinos Juniors (1-1 y 6-5 por penales), en Lanús; y Deportivo Morón (2-1), en Temperley. En cuarto de final, al ganador le tocaría Deportivo Riestra o Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cruces de Copa Argentina (8vos.)

Deportivo Riestra vs. Gimnasia y Esgrima La Plata; Banfield vs. Ferro Carril Midland; Racing Club vs. Belgrano de Córdoba; Vélez Sarsfield-Boca Juniors; Aldosivi vs. Independiente Rivadavia; Atlético Tucumán-Independiente; Platense-Instituto de Córdoba y Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central.

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