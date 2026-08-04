El crudo análisis de Pedro Troglio sobre el presente de Banfield

Banfield va a contramano del resto de los equipos en las primeras tres fechas del Torneo Clausura . Cuando los demás utilizan a sus refuerzos, Pedro Troglio sigue esperando las habilitaciones. El entrenador se refirió a lo que le pueden aportar estos nombres para pegar el “salto” que viene buscando desde hace tiempo.

Entiende el contexto de la problemática del club, por eso su paciencia es clave para transmitirle seguridad a sus dirigidos. “Vamos a seguir remando” aclaró frente al panorama que espera tome otro rumbo con el plantel más completo.

“Uno espera que puedan aportar eso que nos está faltando. Sé que va a ser duro como el año y medio que llevo en el club, pero la vamos a seguir remando, a seguir sumando y ojalá que podamos estar donde soñamos que es pegar un saltito más”, se esperando Pedro Troglio sobre el futuro a partir de levantar las inhibiciones.

Por qué no ilusionarse, si de eso se trata. A Banfield siempre le faltó un poco más de combustible para entrar a los playoffs. Por eso, está el deseo presente. “Hemos estado siempre a la puerta de clasificar entre los ocho, esperemos que podamos. Hay un calendario duro, hay una Copa Argentina , hay un montón de pequeñas ilusiones que esperamos que funcionen”, se esperanzó el oriundo de Luján.

Dirigir en situaciones límites

Banfield y Estudiantes de Río Cuarto miran las tablas anual y de promedios de reojo. El León del Imperio está muy comprometido en ambas, el Taladro algo más aliviado, pero es partido a partido hasta el final.

“Ya he padecido mucho de esto, de dirigir equipos en esta situación y tenés que estar muy bien de la cabeza para soportar el día a día. Porque en el día a día vos pensás en lo que puede venir, siempre ves películas lindas, películas malas, te ves en Primera, te ves afuera y eso no es saludable para jugar por el tema de sumar puntos para quedarte en Primera”, resumió sobre esta angustiante situación.

Sin esquivar lo que le toca, sostuvo que “nosotros también estamos en la misma situación, nos equivocamos, después volvemos a acomodarnos, pero venimos bien las últimas dos fechas, venimos bien hace bastante. De los último 10 partidos hemos perdido uno, contra Huracán. Ojalá que podamos seguir así, ahora se viene el partido durísimo, tenemos que jugar con el gran último campeón (Belgrano)”.

Balance de las tres fechas

De los primeros tres partidos, dios fueron con rivales directos: Sarmiento (triunfo) y Estudiantes de Río Cuarto (empate). “Hemos tenido momentos de buen fútbol y de mal fútbol. El partido con Huracán lo dejamos afuera, los muchachos siempre dejan el alma, pero estuvimos muy erráticos y a la larga perdimos”, explicó el DT.

Yendo al partido en Córdoba, enfatizó que “pasó lo mismo en la primera media hora, erramos los pases muy fáciles y eso es difícil si querés ganar jugadas. En el segundo tiempo sí tuvimos, pero también las culminamos no siempre bien”.

Aclaró que “tuvimos muy buen nivel futbolístico con Sarmiento. Dentro de cómo vamos andando pasamos por buenos y malos momentos, sumar claramente para el equipo es importante”.