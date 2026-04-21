La furia de Pedro Troglio contra periodistas en Banfield: "¿A dónde me voy a ir, papi?"

Pdro Troglio se descargó en la conferencia de prensa.
Lo que parecía ser una conferencia de prensa más de Pedro Troglio luego del 0-0 con Independiente Rivadavia, tomó temperatura cuando el entrenador de Banfield se enfrentó con un grupo de periodistas partidarios que exigieron su salida del club. “¿A dónde me voy a ir, papi? Me voy a quedar, me van a tener que bancar acá adentro”, afirmó enérgico.
En primera medida, Troglio comenzó hablando de la campaña del Taladro, pero inmediatamente cambió el rumbo de sus declaraciones. “Estoy molesto con muchos de ustedes que han pedido mi cabeza. Eso es muy mala gente, porque vos podés criticar u opinar de fútbol, no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien porque son periodistas. Y muchos están acá. Periodistas son, no son tipos que pueden darse el lujo de hacer echar a alguien, porque yo no vengo acá y digo ‘echen a alguno de estos que hacen cualquier pregunta’”, fueron las primeras palabras del DT de Banfield.
Pedro Troglio: “Si tienen problema con otra gente…”
El oriundo de Luján no toleró la falta de respeto, de códigos futboleros, y se puso de la vereda de enfrente, poniendo como ejemplo el respeto que él transmite desde el primer día que llegó a Banfield.
Pedro Troglio explotó en conferencia de prensa contra periodistas partidarios de Banfield, a quienes les reclamó por haber pedido que se fuera del club. "Estoy molesto con muchos de ustedes que pidieron mi cabeza", comenzó diciendo el DT. "Yo no vengo acá y digo que echen a alguno de estos que hacen cualquier pregunta", continuó Pedro Troglio.
“Yo soy respetuoso desde el primer día que llegué acá, y creo que están operando de una manera incómoda para mí que no me lo merezco. Si tienen problema con otra gente, no tienen por qué involucrarme. Quiero aclararlo, porque me fui caliente. Me calienta que pidan la cabeza de una persona porque no soy un pendejo, tengo 61 años, soy entrenador de fútbol que se dedica a esto y que vengo todos los días a laburar, no cobra y está metiéndole el lomo como loco”, declaró frente a los presentes en la sala de conferencias.
Y agregó: “Entonces, que pidan mi cabeza, y muchos que tampoco están acá, que se esconden, que ni siquiera son hinchas de Banfield. Que tengan cuidado con eso porque yo soy bueno hasta un cierto lugar. No tenía ganas de venir acá, si hubiéramos ganado, ni venía. Vengo a poner la cara como lo hice siempre”.
Cómo ve el entrenador a Banfield
Más allá de lo irregular del presente de Banfield en elTorneo Apertura, Trogilo sostuvo que está “conforme con el equipo”, pero reconoció que “los puntos no están buenos. Es la primera vez que en mi historia de entrenador que llevo seis partidos sin ganar de visitante, parece que nunca ganaste de visitante. El clásico del año pasado lo ganamos acá, parece que nunca ganaste el clásico porque no sé de dónde sacan todas estas cosas para maltratar a alguien”.
Inmediatamente volvió a cargar contra los periodistas: “La verdad que estoy molesto con ese tema porque se critica, se opina y no estar de acuerdo conmigo lo acepto. Pero no que pidan la cabeza de un entrenador. ‘Se tiene que ir, ¿a dónde me tengo que ir, papi?’ Si hace un año que le estoy poniendo el pecho como loco acá, sin quejarme. ¿A dónde me voy a ir? Me voy a quedar, me van a tener que bancar acá adentro”.