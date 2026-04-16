Banfield extendió el contrato con Lautaro Villegas: hasta cuándo renovó

El mediocampista Lautaro Villegas extendió su contrato con Banfield en las últimas horas y firmó un nuevo vínculo con la institución que lo vio nacer hasta diciembre del 2027. De esta manera, el Taladro se asegura por un año y medio a una de las promesas del club.

Villegas, que el año pasado estuvo a préstamo en Tristán Suárez, se ganó un lugar en el equipo de Pedro Troglio durante el Torneo Apertura a fuerza de buenas actuaciones y ahora obtuvo su premio, tras ser uno de los destacados del semestre de la Liga Profesional .

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Villegas, mediocampista de 22 años, se crío futbolísticamente en Banfield y allí realizó todo el proceso formativo. Arrancó en pre-infantiles y se desarrolló íntegramente en el club, siendo uno de los tantos ejemplos del buen trabajo que realizan hace años en la formación de futbolistas.

Con esta renovación, el mediocampista prolonga su vínculo por el club por una temporada más, ya que tenía lazo vigente hasta diciembre de este año. Él había firmado su primer contrato en noviembre del 2023 hasta 2025, al año lo extendió hasta 2026 para irse a préstamo a Tristán Suárez y ahora lo hizo hasta 2027.

Villegas, un jugador en ascenso en Banfield

El mediocampista neuquino fue uno de los futbolistas que más aprovechó su oportunidad tras haber vuelto de su respectivo préstamo, ya que hoy se ganó un lugar en el equipo titular y es una pieza importante del plantel para Troglio.

villegas banfield1 Villegas se ganó importante en Banfield. En este año, suma 11 partidos.

Villegas arrancó un poco relegado este año, a tal punto que no sumó minutos en los primeros cuatro partidos del Torneo Apertura, pero no bajó los brazos y a partir de la fecha 5 comenzó a tener participación en el equipo. Tuvo un buen ingreso en la victoria por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto y luego se afianzó como titular, armando una buena dupla con Ignacio Pais.

En lo que va del semestre, y tras jugar apenas seis partidos en su primer etapa (ninguno como titular) en el club, el volante suma 11 partidos en el 2026, de los cuales en nueve fue titular y con un total de 640 minutos en cancha.