La mala racha que aleja a Banfield de los playoffs en el Torneo Apertura

Con la reciente derrota en el clásico ante Lanús, Banfield profundizó su racha negativa en condición de visitante y sigue siendo uno de los dos equipos que no sumó puntos afuera de su estadio en lo que va del Torneo Apertura .

Más allá que mereció más en algunos partidos, el equipo de Pedro Troglio perdió los seis partidos que disputó de visitante y ahí radica el mayor problema que tuvo en la actual temporada de la Liga Profesional . Eso resultó determinante en su presente en el certamen.

Desde el Municipio. Harán una capacitación sobre lectura en el estadio del Club Banfield

El Taladro, afuera del estadio Florencio Sola, acumuló todas negativas: 0-1 ante Sarmiento, 0-1 ante Belgrano, 1-3 ante River, 1-2 ante Rosario Central, 2-3 ante Argentinos y 0-1 ante el Granate.

Sin embargo, y a pesar de lo que digan los números, Banfield mereció mejor suerte en varios partidos. Es más, en la mayoría de los casos, se enfrentó a equipos con otro poder adquisitivo, con otras pretensiones, y por detalles no pudo sumar una cantidad de puntos para alimentar sus pretensiones.

Los partidos que le impidieron soñar

En el partido ante Central, el ingreso de Ángel Di María fue determinante para que el Canalla pudiera dar vuelta un partido que se había tornado complicado después del gol de Mauro Méndez. El Taladro, en ese cotejo, desperdició varias contra cuando tenía el resultado a su favor.

banfield vs. rosario central Méndez marcó en estos tres partidos de Banfield, pero le anularon el de Lanús.

Esos detalles también se hicieron presentes en la derrota ante Argentinos Juniors y le impidieron festejar la remontada que gestó para ponerse 2-2 después de encontrarse 0-2 abajo a los 20 minutos.

Y el lunes, en el clásico ante Lanús, pasó algo similar. El equipo dejó escapar varias chances para ponerse en ventaja de contragolpe, más allá del gol anulado a Méndez, y sobre el final masticó bronca por el gol de Valois.

La mala racha que rompió la ilusión de Banfield

Los malos resultados de visitante fueron determinantes en el andar del Taladro en el certamen. Y es que si hubiese sumado algún punto, hoy estaría en zona de pelea por un lugar en los playoffs.

Esto se debe a que los números de local, más allá de alguna derrota, son más que aceptable. En su casa, el equipo sumó 13 puntos, consiguiendo así el 61,6% de los puntos en juego, y gracias a eso es hoy el tercer equipo que más puntos sumó de local de su grupo, solo por debajo de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.

Por eso, de haber tenido mejores resultados de visitante o haber sido más contundente en momentos claves, el presente de Banfield en el Torneo Apertura sería diferente.