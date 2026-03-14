Banfield daba el golpe ante Rosario Central, pero entró Ángel Di María y cambió todo

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Banfield sufrió la calidad de Ángel Di María y se volvió con las manos vacías

Banfield no hizo un mal partido ante Rosario Central. Es más, se puso en ventaja con un gol de Mauro Méndez. Sin embargo, en el complemento, entró Ángel Di María y le dio lo que le faltaba a su equipo: el pase final. Y así, el Canalla dio vuelta este cruce por la fecha 11 del Torneo Apertura.

El equipo de Pedro Troglio consiguió el gol en un momento clave del partido, a los 30 minutos, en lo que fue su primer ataque profundo y de esta manera daba el golpe en Rosario, sustentado en un buen trabajo colectivo: sólido en defensa, con las líneas bien ordenadas, y vertical en ataque.

Todo esto lo hacía un justo al término del primer tiempo, pero en el complemento fue avasallado por su rival, que salió a buscar el empate obligado por la necesidad, y fue superado en los primeros minutos, donde el local tuvo algunas chances. Sin embargo, al Canalla le faltaba fineza en el pase final, y eso lo consiguió con el ingreso de Di María, clave en los dos goles. Primero metió un centro venenoso que Santiago López García metió contra su arco y después, con otro preciso centro, encontró en una inmejorable posición a Jaminton Campaz, que cabeceó cruzado para el 2-1.

Banfield, de esta manera, se vuelve otra vez con las manos vacía de visitante, masticando bronca por las contras desaprovechadas, pero con la tranquilidad que le hizo frente un equipo fuerte y que tiene un ancho de espalda como "Fideo" entre sus filas.