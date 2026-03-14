Banfield daba el golpe ante Rosario Central, pero entró Ángel Di María y cambió todo

Banfield sufrió la calidad de Ángel Di María y se volvió con las manos vacías
Banfield no hizo un mal partido ante Rosario Central. Es más, se puso en ventaja con un gol de Mauro Méndez. Sin embargo, en el complemento, entró Ángel Di María y le dio lo que le faltaba a su equipo: el pase final. Y así, el Canalla dio vuelta este cruce por la fecha 11 del Torneo Apertura.
El equipo de Pedro Troglio consiguió el gol en un momento clave del partido, a los 30 minutos, en lo que fue su primer ataque profundo y de esta manera daba el golpe en Rosario, sustentado en un buen trabajo colectivo: sólido en defensa, con las líneas bien ordenadas, y vertical en ataque.
Todo esto lo hacía un justo al término del primer tiempo, pero en el complemento fue avasallado por su rival, que salió a buscar el empate obligado por la necesidad, y fue superado en los primeros minutos, donde el local tuvo algunas chances. Sin embargo, al Canalla le faltaba fineza en el pase final, y eso lo consiguió con el ingreso de Di María, clave en los dos goles. Primero metió un centro venenoso que Santiago López García metió contra su arco y después, con otro preciso centro, encontró en una inmejorable posición a Jaminton Campaz, que cabeceó cruzado para el 2-1.
Banfield, de esta manera, se vuelve otra vez con las manos vacía de visitante, masticando bronca por las contras desaprovechadas, pero con la tranquilidad que le hizo frente un equipo fuerte y que tiene un ancho de espalda como "Fideo" entre sus filas.
¡PERDIÓ BANFIELD ANTE ROSARIO CENTRAL!
El Taladro ganaba y daba el golpe en Rosario, pero el Canalla reaccionó en el complemento y lo dio vuelta, en uno de los partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura.
45' ST. Se adicionaron cuatro minutos. Banfield va por la heroica. Y Central aguanta.
¡GOL DE CENTRAL!
38' ST. Después que Lisandro Piñero desaprovechara una buena contra, el Canalla no perdonó al Taladro. Ángel Di María, con una precisa asistencia, le sirvió el gol al colombiano Campaz, que cabeceó cruzado y venció la resistencia de Sanguinetti.
DI MARÍA + CAMPAZ = GOLAZO DE ROSARIO CENTRAL El fideo asistió al delantero para darle la victoria parcial al Canalla ante Banfield por 2-1.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/MIgCD3RAuT— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 15, 2026
Banfield resiste y espera una contra
30'ST. El dominio lo tiene Central, pero deja espacios en defensa y es a lo que apuesta el Taladro, que avisó con un remate de Lautaro Gómez y un mano a mano de Méndez.
¡GOL DE CENTRAL!
Llegó el empate de Central después de varias chances desperdiciada desde el inicio del complemento. Lo hizo Santiago López García, en contra, tras un centro de Ángel Di María. Es justo.
LO EMPATÓ CENTRAL CON UN GOL EN CONTRA López García quiso rechazar un centro de Di María y terminó metiendo la pelota en su propio arco.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/OV2JW5odMq— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 15, 2026
Sanguinetti, otra vez salvó a Banfield
El arquero respondió de gran manera tras un cabezazo de Alejo Véliz y gracias a eso, el Taladro sigue ganando en Rosario.
Remate de Campaz, buena repuesta de Sanguinetti
8' ST. El colombiano recibió a la espalda de López García y armó una buena jugada, pero su remate no sorprendió al "1" del Taladro, que se quedó con el balón en el primer palo.
Se salvó Banfield
4' ST. Central salió decidido a buscar el empate y ya tuvo la primera: tras una buena subida por el centro de Pizarro, Julián Fernández definió de primera y el remate besó el palo.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Banfield y Rosario Central disputan los últimos 45 minutos en el Gigante de Arroyito. En el Taladro, ingresó Santiago Esquivel por Moreno.
¡Final del primer tiempo!
Banfield aguantó la envestida de Central tras el gol de Mauro Méndez y se fue al descanso con una importante victoria por 1-0 en el Gigante de Arroyito.
45' PT. Se adicionaron cinco minutos.
¡GOL DE BANFIELD!
35' PT. Mauro Méndez, de pecho, rompió el cero en Rosario, tras una buena jugada por izquierda entre Moreno y Ardoyan.
EL RUSO ABRIÓ EL MARCADOR Mauro Méndez puso el 1-0 de Banfield ante Rosario Central.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/U17QzoQbjQ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 15, 2026
Central toma el protagonismo, Banfield espera su momento
20' PT. El conjunto de Jorge Almirón domina las acciones y ya tuvo sus primeras aproximaciones, mientras que el de Pedro Troglio amenazó con algunas salidas rápidas, tras buenas recuperaciones en el medio.
Arrancó el partido en el Gigante de Arroyito
Tras el pitazo inicial de Nicolás Lamolina, Banfield y Rosario Central ya juegan por la fecha 11 del Torneo Apertura
Así forman Rosario Central y Banfield
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Nicolás Meriano, Danilo Arboleda, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas; David Zalazar, Tomás Adoryan, Neyder Moreno; Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio
Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Germán Delfino. Estadio: Gigante de Arroyito.