viernes 13 de marzo de 2026
Escribinos
12 de marzo de 2026
Cuentas claras.

Los detalles de las ventas de Banfield en el mercado de pases

El club presidido por Matías Mariotto publicó un informe sobre las operaciones realizadas en el último receso de verano de la Liga Profesional.

Banfield le puso punto final al mercado de pases﻿.

Banfield le puso punto final al mercado de pases﻿.

El informe publicado por la dirigencia del Taladro aclaró cómo fueron las ventas de Martín Río y Auzmendi, en ambas con Querétaro, de México, como protagonista. También detalló sobre la transferencia de Agustín Alaniz, en un contexto en el que había sido inhibido por Racing de Montevideo, a quien le había comprado el pase en enero del año pasado.

Lee además
Jaider Victoria se sumará a Banfield.
Delantero desde Colombia.

Quién es el desconocido séptimo refuerzo de Banfield
Pedro Troglio analizó la caída de Banfield ante Gimnasia.
Puntos perdidos que duelen.

La bronca de Troglio tras la derrota de Banfield ante Gimnasia

“Creemos firmemente que una institución fuerte se construye con información clara, procesos transparentes y una dirigencia dispuesta a rendir cuentas ante su comunidad. Continuaremos trabajando por un club con cuentas ordenadas, decisiones responsables y apertura a todos sus socios”, remarcó el presidente del club, Matías Mariotto, tras publicar el informe.

Banfield, Querétaro y dos ventas vinculadas

A fines del 2025, a través de sus redes sociales, el Taladro informó que hizo uso de la opción de compra por Martín Río, quien había llegado al club a principio de ese año a través de un préstamo con un cargo de US$100.000 y una opción de compra por el 50% del pase a cambio de US$600.000. De esta manera, se aseguraba a uno de los pilares del equipo. Sin embargo, a las pocas semanas fue transferido a Talleres de Córdoba y no hubo detalles de la operación.

Ahora, con la publicación del informe, se conoció cómo fueron los movimientos: Banfield, en enero, llegó a un nuevo acuerdo con el club mexicano, esta vez por la compra del 80% del pase a cambio de US$950.000 (incluido el préstamo de US$100.000 que no se había abonado), a pagar en cuotas en 2026. Una vez ejecutada la opción, aclaró el club, se concretó la venta del 100% del pase a Talleres de Córdoba a cambio de US$1.800.000.

Martin Rio
Ahora, Banfield recibirá dólares por la venta de Martín Río

Ahora, Banfield recibirá dólares por la venta de Martín Río

Ahí es cuando aparece Rodrigo Auzmendi en escena. El delantero, que había sido sondeado por Boca y Rosario Central en el receso de verano, fue vendido en forma de pago a Querétaro para cancelar todos los pagos por la compra de Río, que incluía los US$950.000 por el 80% de pase y el 20% restante por la última transferencia.

Por esta operación, el Taladro no recibió dinero, pero canceló la deuda que mantenía por la compra de Río y ahora recibirá los pagos de Talleres por la transferencia del mediocampista.

Banfield achicó una deuda por la venta de Alaniz

El delantero uruguayo fue unas de las incorporaciones del Taladro a principio de 2025. En ese momento, se informó que el club compró el 100% de pase a Racing de Montevideo a cambio de US$900.000.

Sin embargo, a los pocos meses, el club uruguayo denunció a Banfield ante la FIFA por no pagar y era un tema a resolver para poder incorporar futbolistas en el último mercado de pases.

En medio de este contexto, se realizó la transferencia de Alaniz a Juventud Las Piedras, de Uruguay. De acuerdo al informe publicado por el club, Banfield vendió el 50% del pase del atacante a cambio de US$400.000 y ese dinero fue utilizado para reducir la deuda con Racing de Montevideo.

Temas
Seguí leyendo

Quién es el desconocido séptimo refuerzo de Banfield

La bronca de Troglio tras la derrota de Banfield ante Gimnasia

Banfield se metió en la boca del Lobo

La despedida de Rodrigo Auzmendi de Banfield: qué dijo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Jaider Victoria se sumará a Banfield.
Delantero desde Colombia.

Quién es el desconocido séptimo refuerzo de Banfield

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ian Lucas y Evangelina Anderson.
¿Qué onda?

La reacción de Ian Lucas tras la salida de Eva Anderson de MasterChef