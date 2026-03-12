Los detalles de las ventas de Banfield en el mercado de pases

Con la reciente salida de Rodrigo Auzmendi , Banfield le puso punto final al mercado de pases y brindó un informe detallado de las operaciones que realizó el club en este periodo, con las respectivas transferencias y contrataciones hechas para la actual temporada de la Liga Profesional .

El informe publicado por la dirigencia del Taladro aclaró cómo fueron las ventas de Martín Río y Auzmendi , en ambas con Querétaro, de México, como protagonista. También detalló sobre la transferencia de Agustín Alaniz , en un contexto en el que había sido inhibido por Racing de Montevideo, a quien le había comprado el pase en enero del año pasado.

“Creemos firmemente que una institución fuerte se construye con información clara, procesos transparentes y una dirigencia dispuesta a rendir cuentas ante su comunidad. Continuaremos trabajando por un club con cuentas ordenadas, decisiones responsables y apertura a todos sus socios”, remarcó el presidente del club, Matías Mariotto , tras publicar el informe.

A fines del 2025, a través de sus redes sociales, el Taladro informó que hizo uso de la opción de compra por Martín Río, quien había llegado al club a principio de ese año a través de un préstamo con un cargo de US$100.000 y una opción de compra por el 50% del pase a cambio de US$600.000. De esta manera, se aseguraba a uno de los pilares del equipo. Sin embargo, a las pocas semanas fue transferido a Talleres de Córdoba y no hubo detalles de la operación .

Ahora, con la publicación del informe, se conoció cómo fueron los movimientos: Banfield, en enero, llegó a un nuevo acuerdo con el club mexicano, esta vez por la compra del 80% del pase a cambio de US$950.000 (incluido el préstamo de US$100.000 que no se había abonado), a pagar en cuotas en 2026. Una vez ejecutada la opción, aclaró el club, se concretó la venta del 100% del pase a Talleres de Córdoba a cambio de US$1.800.000.

Martin Rio Ahora, Banfield recibirá dólares por la venta de Martín Río

Ahí es cuando aparece Rodrigo Auzmendi en escena. El delantero, que había sido sondeado por Boca y Rosario Central en el receso de verano, fue vendido en forma de pago a Querétaro para cancelar todos los pagos por la compra de Río, que incluía los US$950.000 por el 80% de pase y el 20% restante por la última transferencia.

Por esta operación, el Taladro no recibió dinero, pero canceló la deuda que mantenía por la compra de Río y ahora recibirá los pagos de Talleres por la transferencia del mediocampista.

Banfield achicó una deuda por la venta de Alaniz

El delantero uruguayo fue unas de las incorporaciones del Taladro a principio de 2025. En ese momento, se informó que el club compró el 100% de pase a Racing de Montevideo a cambio de US$900.000.

Sin embargo, a los pocos meses, el club uruguayo denunció a Banfield ante la FIFA por no pagar y era un tema a resolver para poder incorporar futbolistas en el último mercado de pases.

En medio de este contexto, se realizó la transferencia de Alaniz a Juventud Las Piedras, de Uruguay. De acuerdo al informe publicado por el club, Banfield vendió el 50% del pase del atacante a cambio de US$400.000 y ese dinero fue utilizado para reducir la deuda con Racing de Montevideo.