Se confirmó la salida de Martín Río de Banfield: Talleres lo anunció como refuerzo

Luego de caerse la transferencia de Rodrigo Auzmendi a Boca Juniors , Banfield concretó este sábado la primera venta de este mercado de pases con la transferencia del mediocampista Martín Río a Talleres de Córdoba , quien adquirió el pase del jugador y le hizo contrato hasta 2029.

De esta manera, y más allá que todavía no están los números finales de la operación, el Taladro recibirá una importante suma de dinero que le permitirá resolver algunas cuestiones económicas que arrastra hace algunos meses, como la deuda que mantiene con el plantel profesional y con varios empleados del club.

Lo que sí es oficial es que Talleres adquirió el 100% del pase del futbolista que se destacó el último año en Peña y Arenales, con un total de 33 partidos y cinco goles, así lo confirmó la entidad cordobesa a través de un comunicado oficial.

Todavía es un misterio el monto final de la operación, ya que ningún club publicó las cifras definitivas. Sin embargo, medios partidarios de la “T” hablan que la transferencia se cerró a cambio de U$S 1.800.000 por la totalidad del pase.

Banfield, que había adquirido el 50% del pase a principio de enero, informó de manera oficial que “Río ejecutó la cláusula de rescisión” para concretar su incorporación a Talleres y aclaró que “los detalles de la operación se conocerán después del cierre del mercado de pases”.

De esta manera, habrá que esperar unos días para conocer los detalles finales de este traspaso que deja al entrenador Pedro Troglio sin uno de los mejores jugadores que tuvo el club en el 2025.

La despedida de Martín Río

A través de sus redes sociales, y ya instalado en Córdoba, el mediocampista central se despidió de la gente de Banfield con un sentido mensaje.

“Más allá de las distintas situaciones que atravesamos, siempre defendí esta camiseta con el máximo compromiso, respeto y profesionalismo, dejando todo en cada entrenamiento y en cada partido”, remarcó. Y aclaró: “Fui feliz vistiendo estos colores y me llevo recuerdos que voy a guardar por siempre”.

En su carta, Río no se olvidó de nadie y le deseó lo mejor al Taladro para lo que viene. “Gracias a cada trabajador del club, a los cuerpos técnicos que confiaron en mí y especialmente a mis compañeros, que fueron fundamentales en el día a día, dentro y fuera de la cancha. También a la gente por acompañar en los buenos momentos y también en los más difíciles. Me voy agradecido por las experiencias y los aprendizajes, y con el deseo de que Banfield le vaya muy bien en lo que viene”.