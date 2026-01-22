Banfield sufrió el empate de Huracán cerca del final

Banfield terminó masticando bronca en el final
A Banfield se le escapó la victoria en el comienzo del Torneo Apertura. Por la Zona B igualó 1-1 con Huracán. Abrió el marcador Mauro Méndez a los dos minutos del complemento, con un preciso cabezazo, lo empató Jordy Caicedo, a seis del final. Fueron expulsados Thaiel Peralta y Tomás Adoryan.
El equipo de Pedro Troglio, que no pudo sumar refuerzos, perdió consistencia luego de la expulsión, cuando dominaba el trámite y estaba para liquidarlo con el muy buen ingreso de Lautaro Gómez.
Así, Banfield, que tendrá una temporada complicada con el descenso, no pudo sostener la ventaja y quedó con un sabor agridulce. El Globo mejoró con los cambios y se llevó una unidad a Parque Patricios.
Lo empata Huracán en el Florencio Sola
Pase de Esteban Gil a Ramírez, centro fuerte al medio para la arremetida de JordyCaicedo a los 39 minutos.
EMPATÓ HURACÁN A LOS 40
Caicedo marcó el 1-1 ante Banfield a pocos minutos del final#LPFxTNTSports
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Mu4IwILX07
Banfield también se queda con 10: expulsado Tomás Adoryan.
El volante del Taladro recibió la segunda tarjeta amarilla dejando a su equipo en inferioridad numérica a los 33 minutos.
Galíndez responde abajo
El arquero metió el manotazo para amortiguar un tiro cruzado de López García, luego de un muy pase del juvenil Gómez que está activo.
De contra, Banfield busca estirar el marcador
Con el ingreso de Lautaro Gómez, el Taladro se agrupa de contra para no pasar problemas frente a un Huracán que va a las apuradas.
Más problemas para Huracán: expulsado Thaiel Peralta
Luego de revisar la acción del planchazo sobre Tomás Adoryan, el árbitro Bruno Amiconi le mostró la tarjeta roja al jugador visitante a los 11 minutos.
EXPULSADO PERALTA EN HURACÁN POR UNA DURA PATADA
¡¡¡Gol de Banfield en el arranque de segundo tiempo!!!
Dos minutos. Centro pinchado de Ignacio Abraham e impecable cabezazo de Mauro Méndez que dejó sin chances a Hernán Galíndez.
EL RUSO MÉNDEZ MARCÓ EL PRIMER GOL DEL TORNEO APERTURA De cabeza, el futbolista de Banfield anotó el 1-0 parcial ante Huracán.
Final del primer tiempo en el Florencio Sola
En un partido de trámite parejo y escasas situaciones real de gol, Banfield y Huracán no se sacan ventajas e igualan sin abrir el marcador.
Lo tuvo Banfield con Tomás Adoryan
Luego de un lateral y un rebote, la pelota le quedó al volante que remató y se fue al córner apenas desviada.
De pelota parada lo tuvo el Globo
Envío pasado de Leonardo Gil a la cabeza de Fabio Pereyra que le ganó la posición a Sergio Vittor. No tuvo dirección.
Por arriba Banfield le llegó a Huracán
Centro de López García y cabezazo débil, de pique, de Lautaro Ríos que el arquero controló sin problemas.
El primer aviso fue de la visita
Oscar Cortés se filtró por izquierda, remató fuerte al primer palo y la reacción de Facundo Sanguinetti evitó el primero de Huracán.
Buena aparición de Oscar Cortés en Huracán que no se le pudo dar el primero del partido.
Comenzó el partido entre el Taladro y el Globo
Por la Zona B del Torneo Apertura, los equipos de Pedro Troglio y Diego Martínez se enfrentan en Peña y Arenales en el comienzo de temporada.
Así forman Banfield y Huracán en el Florencio Sola
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Lautaro Ríos y Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz y Leandro Lezcano; Emanuel Ojeda, Facundo Waller, Thaiel Peralta y Leonardo Gil; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Florencio Sola.