Banfield sufrió el empate de Huracán cerca del final

Banfield terminó masticando bronca en el final

A Banfield se le escapó la victoria en el comienzo del Torneo Apertura. Por la Zona B igualó 1-1 con Huracán. Abrió el marcador Mauro Méndez a los dos minutos del complemento, con un preciso cabezazo, lo empató Jordy Caicedo, a seis del final. Fueron expulsados Thaiel Peralta y Tomás Adoryan.

El equipo de Pedro Troglio, que no pudo sumar refuerzos, perdió consistencia luego de la expulsión, cuando dominaba el trámite y estaba para liquidarlo con el muy buen ingreso de Lautaro Gómez.

Así, Banfield, que tendrá una temporada complicada con el descenso, no pudo sostener la ventaja y quedó con un sabor agridulce. El Globo mejoró con los cambios y se llevó una unidad a Parque Patricios.