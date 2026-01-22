Rodrigo Auzmendi se acerca a Boca Juniors: ¿qué pasará con Pedro Troglio ante otra salida?

Rodrigo Auzmendi está muy cerca de dejar Banfield para jugar en Boca.

Luego de los cuestionamientos por no haber podido cerrar ningún refuerzo, Boca Juniors puso los ojos en Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield, por quien aceleró en estas horas y está muy cerca de concretar la transferencia, cuando el Taladro está a horas del debut en el Torneo Apertura.

Según información del periodista Germán García Grova, el Xeneize avanzó por el atacante del Taladro, aceptó la contraoferta que envió Banfield y sólo restaría la firma para que el pase se concrete.

Para Boca, Juan Román Riquelme y la secretaría de fútbol encabezada por Marcelo Delgado, Rodrigo Auzmendi es una apuesta más que interesante, mientras espera cerrar en este mercado de pases otros futbolistas de ataque, como Ángel Romero, Alexis Cuello y Kevin Serna.

Para Banfield y, fundamentalmente para Pedro Troglio, la posible y casi inminente salida de Rodrigo Auzmendi significaría otra baja importante, luego de que se confirmara el pase de Martín Río a Talleres de Córdoba.

Más problemas para Pedro Troglio en Banfield Esta noche, el Taladro debutará en el Torneo Apertura en el Lencho Sola contra Huracán. Hace unos días, Pedro Troglio había pedido casi a los gritos que no hubiera más salidas en el plantel, dada la imposibilidad de incorporar por las inhibiciones y las deudas salariales con los futbolistas y empleados del club.

