jueves 22 de enero de 2026
Escribinos
22 de enero de 2026
Mercado de pases.

Rodrigo Auzmendi se acerca a Boca Juniors: ¿qué pasará con Pedro Troglio ante otra salida?

Boca aceleró las gestiones por Rodrigo Auzmendi, Banfield envió una contraoferta y el pase está muy cerca de concretarse.

Rodrigo Auzmendi está muy cerca de dejar Banfield para jugar en Boca.&nbsp;

Rodrigo Auzmendi está muy cerca de dejar Banfield para jugar en Boca. 

Luego de los cuestionamientos por no haber podido cerrar ningún refuerzo, Boca Juniors puso los ojos en Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield, por quien aceleró en estas horas y está muy cerca de concretar la transferencia, cuando el Taladro está a horas del debut en el Torneo Apertura.

Según información del periodista Germán García Grova, el Xeneize avanzó por el atacante del Taladro, aceptó la contraoferta que envió Banfield y sólo restaría la firma para que el pase se concrete.

Lee además
El festejo de Rodrigo Auzmendi.
Cortó la sequía

Rodrigo Auzmendi: "Nos salvamos del descenso, ahora vamos por más"
Rodrigo Auzmendi en los planes de dos clubes de Rusia.
Mercado de pases.

Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield, en la órbita de dos clubes rusos

Para Boca, Juan Román Riquelme y la secretaría de fútbol encabezada por Marcelo Delgado, Rodrigo Auzmendi es una apuesta más que interesante, mientras espera cerrar en este mercado de pases otros futbolistas de ataque, como Ángel Romero, Alexis Cuello y Kevin Serna.

Más problemas para Pedro Troglio en Banfield

Esta noche, el Taladro debutará en el Torneo Apertura en el Lencho Sola contra Huracán. Hace unos días, Pedro Troglio había pedido casi a los gritos que no hubiera más salidas en el plantel, dada la imposibilidad de incorporar por las inhibiciones y las deudas salariales con los futbolistas y empleados del club.

Temas
Seguí leyendo

Rodrigo Auzmendi: "Nos salvamos del descenso, ahora vamos por más"

Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield, en la órbita de dos clubes rusos

Banfield en alerta por la consulta de Boca por Rodrigo Auzmendi

Dos jugadores de Lanús salen a préstamo en busca de minutos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Miles de hinchas de Banfield se juntaron en Vergara y Talcahuano para los festejos.
El barrio teñido de verde y blanco.

Con un imponente evento, Banfield celebró sus 130 años de vida

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez.
Todo mal.

Wanda filtró chats con Icardi: "Me imagino que La China no se drogará"