martes 20 de enero de 2026
A días del debut.

Banfield y Boca, los únicos que no sumaron refuerzos en el mercado de pases

La temporada de la Liga Profesional arrancará el jueves con el inicio del Torneo Apertura, y tanto el Taladro como el Xeneize siguen sin caras nuevas.

Banfield y Boca, sin caras nuevas de cara al Torneo Apertura.

El Taladro, por el tema de las inhibiciones, que son siete en total, está inhabilitado para incorporar futbolistas y como las posibilidades de levantarlas en el comienzo del año eran pocas, no avanzó con ninguna negociación y seguramente cerrará el libro de pases sin refuerzos.

En un contexto adverso por su realidad económica, se perfilaba a ser el único equipo sin contratar refuerzos en este receso de verano, pero este martes, de manera inesperada, se agregó a la lista Boca Juniors tras caerse la contratación de Marino Hinestroza.

El Xeneize tenía encaminada la llegada del colombiano, hasta fue anunciada en diferentes medios, pero finalmente firmará contrato en Vasco Da Gama, quien hizo una mejor oferta y llegó a un acuerdo con Atlético Nacional, dueño del pase del extremo.

troglio
Por estar inhibido, Banfield no sum&oacute; incorporaciones.

De esta manera, caída la contratación de Hinestroza, Boca y Banfield son los únicos equipos que siguen refuerzos y por este motivo arrancarán la nueva temporada de la Liga Profesional sin ningún refuerzo.

Banfield no es el único inhibido

En una situación similar al Taladro se encuentran Gimnasia de La Plata y San Lorenzo, quienes también están inhibido y no pude inscribir futbolistas, pero a pesar de eso sí sumaron refuerzos y por estas horas trabajan en levantar las inhibiciones para contar con sus nuevas contrataciones en el comienzo del nuevo torneo.

Gimnasia contrató a Ignacio Fernández, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach, Agustín Auzmendi, Gonzalo Errecalde e Ignacio Miramón, mientras que el Ciclón incorporó a Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez. Sin embargo, para poder usarlos, primer deberán resolver el tema de las inhibiciones.

El mercado de pases, que finalizaba hoy, se extenderá una semana y el cierre definitivo será el martes 27 de enero. Hasta esa fecha, todos los equipos tendrán tiempo de sumar refuerzos con miras a la temporada oficial que iniciará este jueves.

