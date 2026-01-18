Cómo están las gestiones para que Banfield pueda recibir visitantes con Huracán

Banfield comenzará su participación en el Torneo Apertura este jueves cuando reciba la visita de Huracán en el Florencio Sola . El Taladro afrontará un semestre complejo en el cual deberá luchar para mantener la categoría, no pudo contratar refuerzos y las inhibiciones pesan sobre el club.

Ante la situación económica adversa, desde la Comisión Directiva encabezada por Matías Mariotto analizan la posibilidad de que los hinchas de Huracán puedan estar presentes en el estadio. Todavía resta la confirmación oficial de los organismos de seguridad.

En Morón. Leandro Alegre, DT de Defensores de Banfield: "Nos espera un tour muy difícil"

Sangre joven. Los juveniles de Banfield que están realizando su primera pretemporada con el club

El debut de Banfield en el Torneo Apertura podría traer la novedad de la presencia de público visitante. La parcialidad de Huracán ocuparía la tribuna Valentín Suárez, con 3.500 localidades populares y 600 plateas disponibles para la venta.

Resta la confirmación oficial de los organismos de seguridad para que el operativo quede ratificado. Todo esto trajo un debate entre los hinchas del Taladro y el propio entrenador Pedro Troglio . Están los que se inclinan por la idea de fomentar el folclore del fútbol argentino con las dos hinchadas, pero también los que prefieren presionar a los rivales con la cancha completamente de hinchas locales.

"Si me das a elegir prefiero que la cancha este completa con hinchas de Banfield, pero entiendo la situación compleja del club en cuanto a lo económico", aseguró Troglio.

De todas maneras, la respuesta estará en estos últimos días antes del puntapié inicial del Taladro en el campeonato.

La última vez que Banfield recibió visitantes en su estadio

El Taladro tuvo la presencia de hinchas visitantes el pasado 6 de octubre del 2025, cuando la parcialidad de Racing ocupó la tribuna Valentín Suarez. En dicha ocasión, la Academia se impuso 3 a 1 y lo positivo fue que no se registraron hechos de violencia.

Luego de que APreViDe comunicara que no habría fanáticos de La Academia en la cancha del Taladro por el mal comportamiento ante River en Copa Argentina, finalmente se decidió otorgarle 5600 entradas para la hinchada del club de Avellaneda.

Dichas localidades se repartieron entre la popular Valentín Suárez y la platea, en el sector superior. De esta forma, el elenco dirigido técnicamente por Gustavo Costas fue el cuarto de los cinco grandes en llevar público visitante en el Torneo Clausura pasado. Ahora parece que la historia se repetirá con los hinchas de Huracán.