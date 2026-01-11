Quiénes son los juveniles de Banfield que están realizando su primera pretemporada con el club

Banfield continúa con la pretemporada que se desarrollará en el Campo de Deportes de Luis Guillón , donde el objetivo es intensificar los trabajos pensando en el inicio del Torneo Apertura . Entre los 32 futbolistas que forman parte de las tareas físicas, de campo y con pelota, se encuentran 4 juveniles que están realizando su primera pretemporada con el club.

Ellos son: Thiago Cano, Mateo Mendizábal, Marcos López y Valentín González. Cano es arquero nacido en 2006, jugó en reserva y en las divisiones juveniles del Taladro. El oriundo de San Vicente ya tuvo la posibilidad de concentrar con Primera en el último partido del año ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por su parte, Mateo Mendizábal es defensor central. Nació el 14 de septiembre de 2009 en Claypole. Llegó a Banfield en 2016 a través de una prueba luego de que lo vieran en el baby de Brown de Adrogué.

Mientras que Marcos López es lateral derecho y fue capitán de la reserva. Con 19 años es uno de los jugadores con mayor proyección del plantel dirigido por Pedro Troglio . En diálogo con el sitio oficial del club sostuvo: "Llegué al club hace 11 años en infantiles. Soy un jugador potente y fuerte a la hora del duelo. Lleva tiempo adaptarse en la pretemporada al ritmo de lo que es la Primera División. Gracias al entrenamiento de reserva y al que tuve antes de arrancar la pretemporada se va llevando muy bien".

Por último, Valentín González tiene 20 años y juega de mediocampista ofensivo o extremo. El futbolista se formó en el club desde los 7 años y ya firmó su primer contrato como profesional con el Taladro hasta diciembre de 2027.

"La pretemporada está siendo muy buena. Estoy haciendo todo lo posible para estar en la primera fecha y la expectativa para este año es poder afianzarme en Primera División, poder debutar y sumar minutos. Me describo como un jugador muy técnico, bueno en los duelos y en el uno versus uno", aseguró González en diálogo con el sitio oficial del club.

Quiénes son los jugadores de Banfield en la pretemporada

Un total de 32 futbolistas son los elegidos por el entrenador Pedro Troglio para los entrenamientos en turnos simples y dobles en horarios matutinos y vespertinos, sin partidos amistosos programados hasta el momento.

Arqueros: Facundo Sanguinetti, Gino Santilli, Joaquín Molina y Thiago Cano.

Defensores: Brandon Oviedo, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Nicolás Colazo, Nicolás Meriano, Juan Iribarren, Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro, Mateo Mendizábal y Marcos López.

Mediocampistas: Martín Río, Lautaro Ríos, Lautaro Gómez, Federico Medina, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan, Lucas Palavecino, Santiago López García, Lisandro Piñero, Santiago Esquivel y Valentín González.

Delanteros: Agustín Alaniz, Mauro Méndez, Bruno Sepúlveda, Rodrigo Auzmendi, Tiziano Perrotta y Marcos Echeverría.