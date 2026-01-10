Inhibido y obligado a vender: la realidad de Banfield en el mercado de pases

En medio de las inhibiciones que le impiden contratar refuerzos, Banfield transita un mercado de pases bastante complicado, sabiendo que necesita vender para regularizar su situación y así poder sumar algún futbolista que le permita potenciar el plantel con miras a la nueva Liga Profesional .

A diferencia de lo que pasó en el receso pasado, en el que el Taladro consiguió transferir a Gerónimo Rivera y Ramiro Di Luciano, esta situación pinta más complicada que aquella vez. El club no tiene muchos jugadores que seduzcan, como si los tuvo en el pasado, y además algunos son considerados intransferibles para el DT Pedro Troglio , que no quiere perder a ninguno de los habituales titulares.

En este contexto, el principal pedido del cuerpo técnico encabezado por Troglio fue sostener la base titular del equipo que estuvo muy cerca de meterse en la zona de playoff en el último Torneo Clausura. Y eso la dirigencia lo cumplió.

Banfield consiguió retener a los laterales Santiago López García e Ignacio Abraham , quienes fueron de los más regulares del semestre, y también al mediocampista Martín Río , uno de los máximos goleadores de Banfield en el año. A los tres se les vencía el vínculo en diciembre, pero el club logró extender sus contratos.

banfield-mercado-de-pases Banfield no puede sumar refuerzos por las ihbiciones. Prensa Banfield.

Sin embargo, como contrapartida, la dirigencia no consigue que llegue una oferta tentadora para aliviar su realidad económica. Si bien hay algunos sondeos, hasta el momento no llegó ninguna oferta formal y a dos semanas del inicio del campeonato, resulta difícil que se concrete alguna venta en estos 15 días para sumar algún refuerzo antes del inicio del campeonato.

Qué futbolistas podría vender Banfield para aliviarse

Hasta el momento, por las oficinas de Peña y Arenales, solo llegaron alguna que otra consulta, pero ningún ofrecimiento formal por venta. Sin embargo, hay dos nombres que están dando vuelta en la órbita de algunos equipos.

Ellos son el arquero Gino Santilli, que regresó de su préstamo en Cerro Largo, y el mediocampista Lautaro Ríos. El primero está en el radar América de Cali y un equipo de la MLS, mientras que el segundo aparece en el radar de Barcelona de Ecuador.

Hoy, la posibilidad más concreta es la de Santilli a la MLS, aunque por los pasillos del estadio Florencio Sola siguen esperando que llegue la propuesta de manera escrita para evaluarla, según informaron en Código Banfield.

Lo de Ríos, en tanto, está mucho más frío. Si bien el interés del Barcelona es concreto, el club ecuatoriano quiere que el acuerdo sea mediante un préstamo, algo inaceptable en Banfield, ya que la premisa es clara: “sólo se negocia una venta”.