Gran Hermano Generación Dorada: Daniela de Lucía contó cómo se enteró de la muerte de su papá

Daniela de Lucía volvió a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y en el stream del programa de Telefe habló de la partida de su papá.

Daniela de Lucía de Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

La edición de Gran Hermano Generación Dorada vivió momentos desgarradores al conocerse la muerte del papá Daniela de Lucía. La participante dejó el certamen de Telefe para estar junto a su familia y habló de su duro momento en su regreso a la casa.

El relato de Daniela de Gran Hermano Generación Dorada

"Vengo a saludar, a agradecer y a tener un momento de intimidad. Hay cosas que no quiero decir frente a todos", comenzó diciendo la jugadora.

Daniela relató con crudeza el instante en que su vida cambió para siempre. "Después del golpe, de haber tenido la peor de las noticias que nadie quiere escuchar... Esa noticia en que te llaman, mirás y decís 'ya sé que algo malo pasó'", recordó sobre el llamado que le comunicó la producción.

La participante explicó que, al despertarse al día siguiente de su salida, sintió un vacío total: "Me faltaba todo. Mi papá y esto que era un proyecto". No obstante, fue esa misma intensidad con la que se vive el reality lo que la impulsó a volver.

Daniela habló de todo en Gran Hermano Generación Dorada.

A pesar del dolor físico de la ausencia, aseguró sentir una conexión espiritual muy fuerte que la motiva a seguir adelante. "Volví jugando más fuerte que nunca. Sé que mi papá así lo hubiera querido", afirmó.

Para Daniela, su papá sigue presente en cada rincón de la casa: "Lo siento más cerca que antes. Siento que mi papá está conmigo, me acompaña acá. Estoy con esa tranquilidad, esa certeza. Por supuesto que extraño el plano de la realidad, lo físico, pero vine acá para jugar".

