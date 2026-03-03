Gran Hermano Generación Dorada: Gabriel Lucero es el primer eliminado

Gabriel Lucero dejó Gran Hermano Generación Dorada.

Gabriel Lucero, el polifacético artista y el caricaturista creador de Gente Rota, se convirtió en el primer participante eliminado de la edición de Gran Hermano Generación Dorada, la nueva versión del reality de Telefe, y dejó la casa por decisión del público.

De esta forma, a Gabriel Lucero se le cumplió rápido su deseo de irse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El caricaturista se convirtió en el primer eliminado del reality después de caer en el versus final de la placa ante la exvedette Yanina Zilli.

Embed Cómo fue la definición en Gran Hermano Generación Dorada Lucero no logró encontrar su lugar en la casa y fue tildado de “planta”, y no logró salir de esa situación de cara a la decisión del público. Los fotos de los seguidores del programa lo eliminaron con el 54,8% de los votos en la placa mano a mano.

Previamente habían salido de placa Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Brian Sarmiento, respectivamente. Yanina Zilli tuvo una gran celebración con sus allegados al quedarse en la casa, y está feliz de que pronto festejará sus 60 años con sus compañeros.

image Gabriel Lucero, primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada. Además de ser el primer eliminado, Lucero logra también el hito de ser el primer invitado de La Cumbre, el stream de Santiago del Moro tras las galas de eliminación con quien acaba de abandonar la casa más famosa.

