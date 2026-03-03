martes 03 de marzo de 2026
Escribinos
3 de marzo de 2026
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: Gabriel Lucero es el primer eliminado

El creador de Gente Rota nunca pudo hacer pie en la primera semana de la competencia de Gran Hermano Generación Dorada y dejó el certamen de Telefe.

Gabriel Lucero dejó Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Gabriel Lucero dejó Gran Hermano Generación Dorada. 

Gabriel Lucero, el polifacético artista y el caricaturista creador de Gente Rota, se convirtió en el primer participante eliminado de la edición de Gran Hermano Generación Dorada, la nueva versión del reality de Telefe, y dejó la casa por decisión del público.

De esta forma, a Gabriel Lucero se le cumplió rápido su deseo de irse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El caricaturista se convirtió en el primer eliminado del reality después de caer en el versus final de la placa ante la exvedette Yanina Zilli.

Lee además
Yanina Zilli y Luis Miguel. 
Vintage.

Qué pasó entre Yanina Zilli de Gran Hermano y Luis Miguel

Daniela volvió a Gran Hermano Generación Dorada. 
De regreso.

Daniela De Lucía volvió a Gran Hermano luego de la muerte de su papá
Embed

Cómo fue la definición en Gran Hermano Generación Dorada

Lucero no logró encontrar su lugar en la casa y fue tildado de “planta”, y no logró salir de esa situación de cara a la decisión del público. Los fotos de los seguidores del programa lo eliminaron con el 54,8% de los votos en la placa mano a mano.

Previamente habían salido de placa Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Brian Sarmiento, respectivamente. Yanina Zilli tuvo una gran celebración con sus allegados al quedarse en la casa, y está feliz de que pronto festejará sus 60 años con sus compañeros.

image
Gabriel Lucero, primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Gabriel Lucero, primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Además de ser el primer eliminado, Lucero logra también el hito de ser el primer invitado de La Cumbre, el stream de Santiago del Moro tras las galas de eliminación con quien acaba de abandonar la casa más famosa.

Temas
Seguí leyendo

Qué pasó entre Yanina Zilli de Gran Hermano y Luis Miguel

Daniela De Lucía volvió a Gran Hermano luego de la muerte de su papá

Andrea del Boca fulminó a Yanina Zilli en Gran Hermano

Cómo fue la llegada de Carlota a Gran Hermano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Carlota, la nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada.  video
Unas fichas.

Cómo fue la llegada de Carlota a Gran Hermano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Pedro Troglio, entonado tras el 2-0 de Banfield: Sueño ir a una copa internacional.
Declaraciones.

Troglio, entonado tras el 2-0 de Banfield: "Sueño con ir a una copa internacional"