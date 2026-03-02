lunes 02 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026
Se pudrió todo.

Andrea del Boca fulminó a Yanina Zilli en Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca y Yanina Zilli ya tuvieron cruces en Gran Hermano Generación Dorada. La actriz lanzó picantes críticas contra la exvedette.

Andrea del Boca contra Yanina Latorre en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Está todo mal entre Yanina Zilli y Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y la estrella de las telenovelas fue lapidaria con la exvedette durante una picante charla en la casa del certamen de Telefe.

Andrea del Boca expresó que le pareció muy floja la actitud de Yanina Zilli en el vivo con Santiago del Moro al intentar ir en contra suyo y determinó que igual “no va a subirla al ring”.

“Me gustaría que me lo diga de frente si tiene un problema”, comentó, sin vueltas, la protagonista de incontables y exitosas telenovelas en el confesionario.

“Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística. Soy tana y humana, y tengo un costado indígena de parte de mi abuela. Cuando se juntan el tano y el indio, no quieren estar delante mío”, sentenció en su charla con Gran Hermano.

Andrea del Boca se descargó en el confesionario de Gran Hermano Generación Dorada.

Andrea del Boca y Yipio contra Yanina Zilli

Luego, Andrea del Boca se descargó con Yipio, que parece haber sentado postura de su parte. “Está toda hecha, está todo bien, pero habla de envidia, ¿de qué habla? Hablará de sus propias inseguridades. Demuestra cada vez más el pedazo de bosta que es", sostuvo la uruguaya que además consignó que “prefiere ser gorda antes que tener ese carácter de mier…”.

En esa charla con Yipio, Andrea del Boca declaró que a Yanina Zilli “le falta clase” y que “puede darle clases de actuación una vez que salgan de la casa de Gran Hermano".

