Andrea del Boca, en Gran Hermano Generación Dorada: "No puedo escudarme en un personaje"

Andrea del Boca , reconocida actriz y directora de 61 años y protagonista de un sinfín de exitosas películas y telenovelas, se animó meterse a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la nueva versión del certamen que se estrenó en Telefe .

“Soy actriz, cantante, productora y directora… pero lo que más me gusta es jugar, así que por eso estoy acá, eso es Gran Hermano para mí”, reveló la artista en su clip de presentación para la competencia de Telefe.

Consultada por la experiencia que atravesará en la casa, Andrea del Boca fue categórica. “Creo que será como volver a enamorarme. Estoy con mucha ansiedad y nervios como si estuviese por estrenar y salir de escena”, sostuvo.

Al ser actriz, la pregunta que recibió es sobre cómo se desenvolverá adentro de la casa, teniendo en cuenta que podría tratar de esconder sus emociones en medio del juego.

“No va a haber un personaje que me pueda escudar. Va a estar Andrea, que es la que está en mi casa, lava y que le encanta el orden”, contestó.

Además comentó que le encantan los juegos de estrategia y señaló que está interesada en ganar Gran Hermano con buenos planes y “en las buenas de la ley”.

Andrea del Boca, de la actuación a Gran Hermano Generación Dorada

Es hija de un recordado director, Nicolás del Boca, debutó en pantalla a los 8 meses y saltó a la fama en 1973 con la telenovela “Papá Corazón”, donde interpretó a Pinina, rol que la convirtió en un ícono infantil. Protagonizó clásicos como “Andrea Celeste”, “Los 100 días de Ana”, “Estrellita mía”, “Celeste”, “Celeste siempre Celeste” y “Perla Negra”.

Tiene anteriores experiencias en competencias de televisión: fue jurado en High School Musical, La Selección (El Trece) y participante de Bake Off Famosos (Telefe).