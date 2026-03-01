En qué anda Santiago Algorta, el ganador de Gran Hermano 2025

Tato Algorta, ganador de Gran Hermano.

El uruguayo Santiago Algorta fue el ganador de la edición Gran Hermano 2025, en Telefe, y actualmente está disfrutando de unas vacaciones en las playas de Punta del Este, sigue soltero y también definió la carrera que tiene pensado estudiar.

“Aproveché para descansar porque estar en la casa y todo lo que fue el después resultó una locura”, le contó Tato Algorta en una entrevista a la revista Gente.

Santiago Algorta, de Gran Hermano 2025 al periodismo En la entrevista, Santiago Algorta contó que quiere estudiar periodismo y también el enfoque que le pretende dar a su próxima y nueva profesión. “Quiero capacitarme y estudiar periodismo, seguramente voy a ir por ese lado. Me encanta el rol de entrevistador”, contó el ex Gran Hermano.

image Santiago Algorta, de vacaciones. En ese sentido, continuó: “En principio me quiero dedicar al periodismo general. En un momento dudé en arrancar con el deportivo, porque me encantan los deportes, pero me terminé decidiendo por hacer algo más general porque quiero poner el foco en esto de la entrevista.

“Está bueno poder tener un diálogo, reflexionar junto con un invitado, conocer historias de vida a fondo y que el reportaje sirva para que otros se inspiren. Eso empecé a desarrollarlo en el poadcast, así que me encantaría continuarlo”, contó.

