domingo 01 de marzo de 2026
Escribinos
1 de marzo de 2026
En otra.

En qué anda Santiago Algorta, el ganador de Gran Hermano 2025

Luego de consagrarse en Gran Hermano, Santiago Algorta, conocido como Tato, está disfrutando de unas vacaciones y contó que carrera comenzará a estudiar.

Tato Algorta, ganador de Gran Hermano.
Tato Algorta, ganador de Gran Hermano.

El uruguayo Santiago Algorta fue el ganador de la edición Gran Hermano 2025, en Telefe, y actualmente está disfrutando de unas vacaciones en las playas de Punta del Este, sigue soltero y también definió la carrera que tiene pensado estudiar.

“Aproveché para descansar porque estar en la casa y todo lo que fue el después resultó una locura”, le contó Tato Algorta en una entrevista a la revista Gente.

Lee además
Tato Algorta, ganador de Gran Hermano.
Sin vueltas

Tato Algorta, tras ganar Gran Hermano: "Invito a la gente a que se anime"
Tato y Martina de Gran Hermano.
¿Hay onda?

Qué pasa entre Tato Algorta y Martina Pereyra de Gran Hermano

Santiago Algorta, de Gran Hermano 2025 al periodismo

En la entrevista, Santiago Algorta contó que quiere estudiar periodismo y también el enfoque que le pretende dar a su próxima y nueva profesión. “Quiero capacitarme y estudiar periodismo, seguramente voy a ir por ese lado. Me encanta el rol de entrevistador”, contó el ex Gran Hermano.

image
Santiago Algorta, de vacaciones.

Santiago Algorta, de vacaciones.

En ese sentido, continuó: “En principio me quiero dedicar al periodismo general. En un momento dudé en arrancar con el deportivo, porque me encantan los deportes, pero me terminé decidiendo por hacer algo más general porque quiero poner el foco en esto de la entrevista.

“Está bueno poder tener un diálogo, reflexionar junto con un invitado, conocer historias de vida a fondo y que el reportaje sirva para que otros se inspiren. Eso empecé a desarrollarlo en el poadcast, así que me encantaría continuarlo”, contó.

Temas
Seguí leyendo

Tato Algorta, tras ganar Gran Hermano: "Invito a la gente a que se anime"

Qué pasa entre Tato Algorta y Martina Pereyra de Gran Hermano

Qué pasa entre Tato Algorta de Gran Hermano y Wanda Nara

Cómo fue el regreso de Michael Fox a la actuación en una serie

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Carmen Barbieri y el Bambino Veira. 
Vintage.

Carmen habló de su relación con el Bambino: "No lo hacíamos en la cama, lo hacíamos en..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

El IHMLZ preparó información con fotografías de los lugares históricos de Villa Albertina. 
Cumpleaños.

Villa Albertina celebró sus 116° años con historia, música y miles de vecinos