Estrenaron los primeros capítulos de la serie de los ex Gran Hermano

Se trata de “El Hotel de los Secretos”, la serie protagonizada por los ex Gran Hermano, Marcos Ginocchio, Santiago Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra.

La ficción, escrita por Sol Levinton y dirigida por Jorge Bechara, había generado una fuerte ola de comentarios mixtos desde la publicación de su tráiler navideño y este lunes comenzó oficialmente su recorrido con episodios breves, ágiles y pensados para consumo móvil.

El proyecto cuenta con un elenco integrado por Marcos Ginocchio, Santiago Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra, quienes ya completaron la filmación de los 40 episodios que conformarán la temporada.

La trama se enfoca en un fin de semana navideño marcado por vínculos rotos, deseos ocultos y secretos que salen a la luz. En el tráiler ya se anticipa que los personajes, Leo (Ginocchio), Gastón (Algorta), Paula (Tito) y Julieta (Pereyra), atraviesan conflictos cruzados que los obligan a enfrentar viejos rencores y decisiones que podrían cambiarlo todo.

La serie de los ex Gran Hermano.

Los ex Gran Hermano, en una serie

El rodaje comenzó en noviembre y se realizó de manera intensiva hasta completar los 40 episodios previstos. La noticia del cierre de la filmación fue confirmada originalmente por Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2023, quien compartió en redes una imagen de las manos unidas del elenco.

“El Hotel de los Secretos” se alinea con una tendencia internacional en pleno crecimiento que son las series en formato vertical. Este fenómeno, impulsado inicialmente por contenidos caseros en plataformas como TikTok y posteriormente adoptado por productoras asiáticas y europeas, ya mueve una industria estimada en más de US$8 mil millones.

Con un elenco mediático en ascenso, un formato pensado para el celular y una estética que combina intimidad y dramatismo, la serie busca conquistar a una audiencia joven acostumbrada a las historias breves.

