domingo 07 de diciembre de 2025
Escribinos
6 de diciembre de 2025
En otra.

En qué anda el ex Gran Hermano Rodrigo Fernández Rumi

Rodrigo Fernández Rumi fue campeón de Gran Hermano y pasó por varios trabajos y por Disney, hasta que hoy en día está posicionado en el mundo digital.

Por Diario La Unión
El ex Gran Hermano Rodrigo Fernández Rumi.

El ex Gran Hermano Rodrigo Fernández Rumi.

Rodrigo Fernández Rumi saltó a la fama por ser el ganador Gran Hermano, en la edición de 2012, tras su paso por el reality, tuvo diferentes trabajos en distintos puntos del mundo, en Disney, y hoy está al frente de un emprendimiento.

Luego de su paso por la casa, vivió en Suiza limpiando establos y en Los Ángeles, Estados Unidos, trabajando como mesero para pagarse sus clases de actuación.

Lee además
Zoe Bogach pasó por Gran Hermano. 
¡Ups!

La teoría de Zoe Bogach de Gran Hermano para descubrir infidelidades

Martita Fort, cerca de un ex Gran Hermano. 
¿Qué onda?

Qué pasa entre Martita Fort y un ex participante de Gran Hermano

Ese esfuerzo le sirvió a convertirse en actor de Disney Latinoamérica, participando en ficciones como Disney BIA y L-Pop, posicionándose como un galán juvenil a nivel internacional.

Aprovechando su experiencia en el medio artístico, el know-how del mundo digital y una visión empresarial, lanzó hace unos días MyAnnita.com, la primera agencia de influencers virtual y automatizada de Argentina.

PpWTbS1f
El ex Gran Hermano Rodrigo Fernández Rumi.

El ex Gran Hermano Rodrigo Fernández Rumi.

Gran Hermano, Disney y nuevos proyectos

Fue creada para solucionar un problema común: la falta de seguridad y transparencia en los acuerdos entre creadores de contenido y marcas.

La idea de MyAnnita surgió durante la pandemia, cuando Rodrigo gestionaba campañas y notó la informalidad del sector. Su objetivo fue diseñar un sistema claro, seguro y sin acuerdos improvisados.

En la práctica, MyAnnita permite que cualquier marca o persona contrate influencers de forma directa y en segundos.

Mientras que las marcas publican su necesidad, eligen al creador, y pagan primero. El dinero queda protegido hasta que el influencer entregue el contenido y el trabajo sea aprobado.

Por el lado de los influencers, solo reciben propuestas si el pago está asegurado. Tienen claridad total en fechas y reglas, y cobran sin riesgo si cumplen con lo solicitado.

El lanzamiento tuvo una tracción rápida y en las primeras semanas, más de 600 influencers y microinfluencers ya conectaron sus perfiles (Instagram o TikTok) a la plataforma.

Rodrigo Fernández Rumi vive actualmente entre Madrid y la Argentina, gestionando la expansión de este proyecto que busca sentar nuevas bases en el mercado digital.

Temas
Seguí leyendo

La teoría de Zoe Bogach de Gran Hermano para descubrir infidelidades

Qué pasa entre Martita Fort y un ex participante de Gran Hermano

El desconsolado llanto de Daniela Celis por una inesperada noticia

Kevin Johansen y Liniers llegan con su espectáculo a la Provincia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Floppy Tesouro recordó un mal momento.  video
Fuerte.

Floppy Tesouro recordó la grave situación de acoso que sufrió

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

El ex Gran Hermano Rodrigo Fernández Rumi.
En otra.

En qué anda el ex Gran Hermano Rodrigo Fernández Rumi

Por  Diario La Unión