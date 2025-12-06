En qué anda el ex Gran Hermano Rodrigo Fernández Rumi

Rodrigo Fernández Rumi saltó a la fama por ser el ganador Gran Hermano , en la edición de 2012, tras su paso por el reality, tuvo diferentes trabajos en distintos puntos del mundo, en Disney , y hoy está al frente de un emprendimiento.

Luego de su paso por la casa, vivió en Suiza limpiando establos y en Los Ángeles, Estados Unidos, trabajando como mesero para pagarse sus clases de actuación.

Ese esfuerzo le sirvió a convertirse en actor de Disney Latinoamérica, participando en ficciones como Disney BIA y L-Pop, posicionándose como un galán juvenil a nivel internacional.

Aprovechando su experiencia en el medio artístico, el know-how del mundo digital y una visión empresarial, lanzó hace unos días MyAnnita.com, la primera agencia de influencers virtual y automatizada de Argentina.

Gran Hermano, Disney y nuevos proyectos

Fue creada para solucionar un problema común: la falta de seguridad y transparencia en los acuerdos entre creadores de contenido y marcas.

La idea de MyAnnita surgió durante la pandemia, cuando Rodrigo gestionaba campañas y notó la informalidad del sector. Su objetivo fue diseñar un sistema claro, seguro y sin acuerdos improvisados.

En la práctica, MyAnnita permite que cualquier marca o persona contrate influencers de forma directa y en segundos.

Mientras que las marcas publican su necesidad, eligen al creador, y pagan primero. El dinero queda protegido hasta que el influencer entregue el contenido y el trabajo sea aprobado.

Por el lado de los influencers, solo reciben propuestas si el pago está asegurado. Tienen claridad total en fechas y reglas, y cobran sin riesgo si cumplen con lo solicitado.

El lanzamiento tuvo una tracción rápida y en las primeras semanas, más de 600 influencers y microinfluencers ya conectaron sus perfiles (Instagram o TikTok) a la plataforma.

Rodrigo Fernández Rumi vive actualmente entre Madrid y la Argentina, gestionando la expansión de este proyecto que busca sentar nuevas bases en el mercado digital.