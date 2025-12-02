martes 02 de diciembre de 2025
Qué pasa entre Martita Fort y un exparticipante de Gran Hermano

Según algunas versiones y por un video en las redes sociales, Martita Fort comenzó un romance con un exparticipante de la edición 2023 de Gran Hermano.

Martita Fort, cerca de un ex Gran Hermano.&nbsp;

Nahuel Saá, panelista de Infama, en América TV, fue quien dio a conocer la noticia mostrando un video de uno de los protagonistas hablando sobre el encuentro.

“Hay un ex Gran Hermano que estuvo en un vivo de Instagram con Cata Gorostidi y dijo que tuvo una cita con una chocolatera y millonaria”, informó el periodista.

image
Alan Simone, ex Gran Hermano, cerca de Martita Fort.

En las imágenes de la charla entre Cata Gorostidi y Alan Simone, el influencer reconoce que salió a comer con “una amiga”, a quien luego se refiere como “su futura señora”.

La reacción de Cata Gorostidi ante esas declaraciones fue: “Ay, no, no. Te vas para arriba, amigo. Así vas a estar: tirando dólares”, haciendo referencia al gran sustento económico que tiene la heredera de la empresa familiar.

Tanto el ex Gran Hermano como Martita Fort se siguen mutuamente en redes sociales. Sin embargo, no comparten algún “me gusta” entre ellos.

EL PROFUNDO POSTEO DE MARTITA FORT SOBRE SU FAMILIA

Martita Fort sorprendió con un sentido descargo en sus redes sociales y en una historia publicada en su cuenta de Instagram, la joven compartió un texto cargado de emoción y reflexión, en el que dejó entrever tensiones dentro de su entorno familiar.

“Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer”, escribió Marta, marcando el tono de su mensaje.

La publicación, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, continúa con una dura frase que parece apuntar a una falta de apoyo y reconocimiento por parte de algunos miembros de su familia: “Cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad, que me impulsen. Es doloroso sentir que lo que para mí representa un camino de esfuerzo y compromiso, para otros se convierte en una amenaza o un motivo de conflicto”.

