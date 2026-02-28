sábado 28 de febrero de 2026
Fuerte.

La dura historia de vida de Jenny Mavinga de Gran Hermano Generación Dorada

Jenny Mavinga, participante de Gran Hermano Generación Dorada, contó cómo fue su niñez en su África natal hasta que pudo llegar a la Argentina.

Jenny Mavinga, participante de Gran Hermano Generación Dorada.

Jenny Mavinga, participante de Gran Hermano Generación Dorada. 

Jenny Mavinga es una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, y sorprendió con su historia de vida. La joven nació en África, hace 23 años que vive en la Argentina y se instaló en La Plata con sus dos hijas.

Luego de su ingreso a la casa se conocieron los padecimientos que sufrió en su niñez en su tierra natal. “Yo nací en África. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años. Fue algo que me dolió mucho porque no la pude conocer bien, era muy chiquita”, comenzó contando.

Luego reveló un episodio muy duro: “A los 7 años, mi tía me secuestró de mi papá... me llevó a otra parte, a otro país. Ella me maltrataba mucho, mucho, mucho”.

La jugadora de Gran Hermano Generación Dorada habló de todo

Jenny relató que durante esos años vivió situaciones de violencia extrema. “Me hacía trabajar desde muy temprano, me pegaba con cables, con lo que tuviera a mano. Yo no tenía permitido ir a la escuela, solo tenía que limpiar y cocinar. Me decía que yo no servía para nada”, recordó Mavinga.

El punto de quiebre llegó cuando tenía apenas 12 años. “Un día no aguanté más y me escapé. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía seguir ahí”, aseguró.

La jugadora de Gran Hermano Generación Dorada nació en África.

La jugadora de Gran Hermano Generación Dorada nació en África.

“Viví en la calle un tiempo, pidiendo comida, durmiendo donde podía. Fue una etapa muy dura porque era una nena sola”, relató la jugadora del certamen de Telefe.

Con el tiempo, y gracias a la ayuda de distintas personas que se cruzaron en su camino, pudo empezar a reconstruirse. “Después, gracias a personas que me ayudaron, pude ir moviéndome. A los 17 años, me surgió la posibilidad de venir a Argentina. No sabía nada del país, ni el idioma, nada”, explicó.

