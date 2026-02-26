Gran Hermano Generación Dorada: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa

La inesperada salida de Divina Gloria de Gran Hermano Generación Dorada tomó por sorpresa tanto a los participantes como al público del certamen de Telefe y Santiago del Moro se refirió a los problemas de salud que sufrió la reconocida artista.

En medio de una gran incertidumbre, Santiago del Moro apareció desde el estudio del programa y pidió comunicarse de inmediato con el living ante la mirada de todos los jugadores.

Con tono serio, el conductor les explicó a los jugadores que la artista había presentado un problema de salud que requería atención y seguimiento fuera del reality, motivo por el cual la producción, en conjunto con el equipo médico, decidió priorizar su bienestar.

“A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se realizara estudios en una clínica muy cercana. Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación, ya que le están haciendo distintos estudios", comunicó Santiago del Moro. Y agregó información: "Hasta no contar con un diagnóstico médico y con la firma, no va a regresar a la competencia".

image Divina Gloria dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Santiago del Moro contó cómo se encuentra Divina Gloria

Luego del comunicado que brindó Santiago del Moro sobre la salud de Divina Gloria, cambió el clima en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Apenas el conductor terminó de explicar el parte médico, varios participantes reaccionaron con evidente inquietud.

"¿Cómo está Divina Gloria?", preguntaron. "Está bien, con los chequeos pertinentes", respondió sin dar más precisiones el conductor del programa.

La producción mantiene el protocolo habitual de aislamiento en estos casos y, puertas adentro, los participantes también especulan sobre lo que podría ocurrir.