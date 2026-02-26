jueves 26 de febrero de 2026
Escribinos
26 de febrero de 2026
Preocupación.

Gran Hermano Generación Dorada: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa

Divina Gloria tuvo que dejar Gran Hermano por problemas de salud y Santiago del Moro contó algunos detalles.

Divina Gloria dejó Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Divina Gloria dejó Gran Hermano Generación Dorada. 

Lee además
Nazareno Pompei, un lomense en Gran Hermano Generación Dorada. 
Unas fichas.

Nazareno Pompei, de Los Andes a Gran Hermano Generación Dorada

Nazareno Pompei anotó dos goles en Los Andes.
Cambio de vida.

El paso por Los Andes de Nazareno Pompei, el nuevo participante de Gran Hermano
Embed

Con tono serio, el conductor les explicó a los jugadores que la artista había presentado un problema de salud que requería atención y seguimiento fuera del reality, motivo por el cual la producción, en conjunto con el equipo médico, decidió priorizar su bienestar.

“A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se realizara estudios en una clínica muy cercana. Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación, ya que le están haciendo distintos estudios", comunicó Santiago del Moro. Y agregó información: "Hasta no contar con un diagnóstico médico y con la firma, no va a regresar a la competencia".

image
Divina Gloria dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Divina Gloria dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Santiago del Moro contó cómo se encuentra Divina Gloria

Luego del comunicado que brindó Santiago del Moro sobre la salud de Divina Gloria, cambió el clima en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Apenas el conductor terminó de explicar el parte médico, varios participantes reaccionaron con evidente inquietud.

"¿Cómo está Divina Gloria?", preguntaron. "Está bien, con los chequeos pertinentes", respondió sin dar más precisiones el conductor del programa.

La producción mantiene el protocolo habitual de aislamiento en estos casos y, puertas adentro, los participantes también especulan sobre lo que podría ocurrir.

Temas
Seguí leyendo

Nazareno Pompei, de Los Andes a Gran Hermano Generación Dorada

El paso por Los Andes de Nazareno Pompei, el nuevo participante de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados

Kennys Palacios, el estilista de Wanda, pide pista en GH

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nominaron por primera vez en Gran Hermano Generación Dorada.  video
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ricky Martin, de regreso en Argentina. 
Para agendar.

Ricky Martin vuelve a la Argentina: cuándo se venden las entradas