Jornada de corte de pelo gratuito en Temperley para acompañar el inicio del ciclo lectivo

Van a estar en Temperley cortando el pelo a los chicos y a jubilados.

Una jornada dedicada a unir la comunidad a través de un gesto solidario es lo que proponen en Temperley desde la Sociedad de Fomento Villa La Perla , junto al proyecto Malvinas en tu Barrio que organizan un encuentro de corte de pelo gratuito para acompañar el inicio del ciclo lectivo e incluyen a los jubilados que necesiten del servicio.

La iniciativa se realizará este domingo en el horario de 17 a 20 y dentro de la Sociedad de Fomento Villa La Perla ubicada en Indalecio Gómez 732, Temperley . La actividad es gratuita, pero requiere de la inscripción previa para organizar de una manera ágil cada corte y que no haya demoras, ni largas esperas.

Damián Karalitzky que es referente de Malvinas en tu Barrio resaltó: "Esto lo hacemos gracias al enorme compromiso solidario de Nacho Barber Studio y Tamara Castia, junto a todo su equipo, que van a estar realizando cortes de pelo gratuitos para acompañar el inicio de las clases".

La iniciativa apunta a dejar plasmado en el barrio este gesto que es importante para quien no pueda abonar un corte de pelo. "Se trata de enaltecer actos que parecen simples, pero que abrazan fuerte", dijo Karalitzky refiriéndose a la jornada solidaria y añadió que, "un corte de pelo no es solo un corte: es dignidad, es acompañamiento, es empezar las clases con una sonrisa nueva".

Según informaron se trata de crear dentro de la sociedad de fomento una tarde de encuentro, solidaridad y en comunidad, por eso decidieron también sumar a los jubilados a dicha jornada.

"Entendemos que cuando el barrio se organiza, nadie queda afuera porque la solidaridad es nuestra identidad. Los esperamos a todos para sumarse a la jornada", pidió Karalitzky y añadió: "La idea es poder acompañar porque sabemos que la canasta escolar representa un gasto muy importante y muchas veces difícil de afrontar".

Como hacer para anotarse a la jornada en Temperley

Los que quieran ser parte de la jornada de este domingo por la tarde-noche deben anotarse para de forma totalmente gratuita y a través del envío de un mensaje de WhatsApp a los siguientes números: 1540464327 / 1168287874

Los peluqueros Nacho Barber Studio y Tamara Castia se ofrecieron amablemente para dicha tarea y es la forma de aportar un granito de arena en la comunidad de Temperley. "Todo es muy importante para aliviar los costos que implica para cada familia iniciar el ciclo lectivo", aseguraron.

"Cuando la comunidad se organiza y trabaja unida, el esfuerzo se multiplica y la solidaridad se transforma en acción concreta. Los esperamos para compartir en familia, con el corazón puesto en cada vecino y vecina.", concluyó Karalitzky de Malvinas en Tu Barrio.