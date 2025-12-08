lunes 08 de diciembre de 2025
Escribinos
8 de diciembre de 2025
Esta tarde.

La Perla: invitan a sumarse a la Feria de la Tradición Solidaria con algún detalle celeste y blanco

Los vecinos de La Perla y alrededores podrán participar hoy de una feria con actividades, sorteos, baile y el paseo de emprendedores en la plaza del barrio.

Hoy en el horario de 17 a 21 en Cabred y Carabelas, La Perla Temperley.&nbsp;

Hoy en el horario de 17 a 21 en Cabred y Carabelas, La Perla Temperley. 

Habrá shows en vivo y taller de salsa y bachata abierto a la comunidad.

Habrá shows en vivo y taller de salsa y bachata abierto a la comunidad.

Una alternativa para pasar un feriado distinto y con mucho color celeste y blanco.&nbsp;

Una alternativa para pasar un feriado distinto y con mucho color celeste y blanco. 

Hasta las 21, se extenderá la feria que organizan en conjunto, la Sociedad de Fomento Villa La Perla, el Colectivo de Artistas Temperley y Malvinas en tu Barrio contará con múltiples actividades para disfrutar en familia y con la posibilidad de llenar la plaza de celeste y blanco porque invitan a los vecinos a asistir con banderas argentinas, camisetas o algún detalle a elección.

Lee además
El Club Atlético Temperley será sede de un nuevo Torneo de Rompecabezas.
Sábado 13 de diciembre.

Organizan un nuevo torneo de rompecabezas en el Club Temperley
Junto a su pareja, el artista de Temperley realiza una performance de anillas ante 2 mil personas cada noche. 
Éxito en Berlín.

Es de Temperley y triunfa en Alemania con su show de anillas aéreas

Además de un gran paseo de emprendedores con precios especiales y accesibles, los que se acerquen van a poder participar de sorteos y concursos especiales. El objetivo de estas ferias que se realizan siempre en la plaza central del barrio es "seguir construyendo soberanía, identidad y orgullo argentino".

Arte y solidaridad en la Plaza del Barrio La Perla

Las familias, vecinos, amigos que se junten para ir a la plaza van a poder disfrutar en comunidad de shows en vivo, de artistas del barrio, con folklore, soul y jazz. También estará abierto el taller de salsa y bachata para mover el cuerpo y divertirse.

El paseo de emprendedores contará con productos únicos, especiales y de producción argentina, ideales y pensados para regalar en estas fiestas.

Entre los artistas que se estarán presentando confirmaron la presencia del dúo Lasear-Caruzo, Sergio Godoy, el Grupo Herreras-Medinas y el dúo de Jazz y Soul.

Respecto al factor solidario que siempre está presente en cada edición de éstas ferias, comentaron que van a estar juntando alimentos no perecederos, pero no es obligatorio donar para acceder a la propuesta en la plaza.

Todo lo recaudado, no sólo durante la jornada de hoy ya que comenzaron con la colecta solidaria hace bastante, será entregado antes de fin de año a los merenderos y comedores que lo necesiten como lo hacen todos los años las agrupaciones que organizan este tipo de jornadas.

Temas
Seguí leyendo

Organizan un nuevo torneo de rompecabezas en el Club Temperley

Es de Temperley y triunfa en Alemania con su show de anillas aéreas

Temperley: la Expo Amor Puro cierra el año con tres ferias de emprendedores

Tiene 13 años, es del Club Temperley y en homenaje creó la banda "La Beranger Rock"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
accidente en temperley: una camioneta choco contra un poste
Fuerte golpe.

Accidente en Temperley: una camioneta chocó contra un poste

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lautaro Maldonado y su gran año en F.C.Midland. 
Salto a Primera.

Lautaro Maldonado, el ex Temperley, se acerca a la Liga Profesional

Por  Diario La Unión