La Perla: invitan a sumarse a la Feria de la Tradición Solidaria con algún detalle celeste y blanco

Una alternativa para pasar un feriado distinto y con mucho color celeste y blanco.

Habrá shows en vivo y taller de salsa y bachata abierto a la comunidad.

Hoy en el horario de 17 a 21 en Cabred y Carabelas, La Perla Temperley.

Un encuentro que invita a la unión vecinal y a resaltar el orgullo de ser argentinos, es lo que propone la Feria Solidaria de la Tradición y la Soberanía , edición Navidad y de Fin de Año que se desarrollará hoy a partir de las 17 en la la Plaza La Perla , ubicada en Carabelas y Cabred, Temperley .

Hasta las 21, se extenderá la feria que organizan en conjunto, la Sociedad de Fomento Villa La Perla, el Colectivo de Artistas Temperley y Malvinas en tu Barrio contará con múltiples actividades para disfrutar en familia y con la posibilidad de llenar la plaza de celeste y blanco porque invitan a los vecinos a asistir con banderas argentinas, camisetas o algún detalle a elección.

Además de un gran paseo de emprendedores con precios especiales y accesibles, los que se acerquen van a poder participar de sorteos y concursos especiales. El objetivo de estas ferias que se realizan siempre en la plaza central del barrio es "seguir construyendo soberanía, identidad y orgullo argentino".

Las familias, vecinos, amigos que se junten para ir a la plaza van a poder disfrutar en comunidad de shows en vivo, de artistas del barrio, con folklore, soul y jazz. También estará abierto el taller de salsa y bachata para mover el cuerpo y divertirse.

El paseo de emprendedores contará con productos únicos, especiales y de producción argentina, ideales y pensados para regalar en estas fiestas.

Entre los artistas que se estarán presentando confirmaron la presencia del dúo Lasear-Caruzo, Sergio Godoy, el Grupo Herreras-Medinas y el dúo de Jazz y Soul.

Respecto al factor solidario que siempre está presente en cada edición de éstas ferias, comentaron que van a estar juntando alimentos no perecederos, pero no es obligatorio donar para acceder a la propuesta en la plaza.

Todo lo recaudado, no sólo durante la jornada de hoy ya que comenzaron con la colecta solidaria hace bastante, será entregado antes de fin de año a los merenderos y comedores que lo necesiten como lo hacen todos los años las agrupaciones que organizan este tipo de jornadas.