26 de febrero de 2026
En paz.

Moria Casán y Cinthia Fernández hicieron las paces en vivo

Luego del duro cruce que mantuvieron, Moria Casán y Cinthia Fernández compartieron un grato momento en el programa de las mañanas de El Trece.

Moria Casán y Mirtha Legrand, reconciliadas.

Moria Casán y Mirtha Legrand, reconciliadas. 

La semana anterior, Moria Casán y Cinthia Fernández fueron las protagonistas de un escándalo en vivo luego de un cruce en las redes sociales. Finalmente, la conductora y la panelista decidieron hicieron las paces en el programa de El Trece.

“Yo me acerqué y le agarré la mano. Habrá pensado que le clavé un cuchillo, pero no, le pregunté si podíamos hablar cinco minutitos. Ella me miró y nos abrazamos”, señaló Cinthia Fernández.

Moria Casán y Cinthia Fernández le bajaron el tono a su pelea

Moria Casán y Cinthia Fernández siguieron bajándole el tono a la polémica y ambas tuvieron palabras cariñosas entre sí y dejaron atrás la pelea que mantuvieron.

“Me mató, porque me dio la mano bien apretada y me miró con buenos ojos”, reconoció luego Moria Casán. Cinthia Fernández sumó que casi no hicieron falta las palabras: “Nos abrazamos un largo rato”.

image
Moria Casán y Cinthia Fernández, reconciliadas.

Moria Casán y Cinthia Fernández, reconciliadas.

“Hoy en día tengo el bienestar emocional suficiente como para que no me afecten las peleas. Hay que hacer la plancha y nadar”, sostuvo La One sobre cómo vive hoy en día los enfrentamientos mediáticos.

“Yo de Moria y de mí rescato que nos dijimos de todo, lo que queríamos y sentíamos. Moria lo pasa por un lado más de show, pero yo soy súper emocional. Lo que tengo de dura lo tengo de sensible”, reflexionó la panelista, movilizada.

