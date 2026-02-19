jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026
Se fue al pasto.

El inapropiado posteo de Cinthia Fernández contra Moria Casán y Elba Marcovecchio que tendrá consecuencias

Furiosa por los dichos de Moria Casán en las redes, Cinthia Fernández estalló y subió una imagen polémica, ¿Tendrá consecuencias su continuidad en El Trece?

La tensión que comenzó con el intercambio en vivo entre la abogada de Mauro Icardi, Marcovecchio y Fernández terminó creciendo tanto que derivó en un enfrentamiento que ya involucra directamente a Moria Casán.

Sincera.

Sorpresiva relación.

Después de un intercambio que también se vio al aire entre Moria y Cinthia, la conductora del ciclo de las mañanas siguió su descargo en la red social "X" lo que hizo estallar a Fernández y subir el tono de la polémica a través de una imagen que fue muy criticada por los usuarios de las redes.

El posteo de Moria Casán que indignó a Cinthia Fernández

Moria salió a aclarar que la panelista solo asiste dos veces por semana a su programa, pero sumó una frase que indignó a la panelista por su clara doble intención: “No caigas en la trampa de las que les gusta el show, hacen como que se toman todo personal y después me mandan WhatsApp disculpándose”, le respondió Moria a una tal Mariana en la red social "X".

Pero siguió el relato y escribió lo que indignó a Cinthia: "Todo bien con todos, todas y los nuevos therians, que necesitan su hábitat. Elba mandó al chihuahua a la cucha, y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo”.

Lo que hizo Cinthia fue compartir un posteo que muchos interpretaron como una indirecta al pasado judicial de Moria, quien años atrás estuvo detenida durante algunos días en Paraguay. Sin agregar texto propio, publicó una imagen creada por la IA muy sugerente acompañada por la frase: “Entre mecheras se entienden”.

Mirá la imagen que hizo Cinthia Fernández

Todo indica que este habría sido el último movimiento de Fernández porque los rumores indican que desde el programa estarían preparando su desvinculación del ciclo.

Al parecer, Cinthia Fernández fue acumulando bronca durante la tarde de ayer cuando en el programa SQP envío un audio a la periodista Pía Shaw donde se sinceró: "Tengo una calentura padre. Voy a grabar un descargo tratando de ser educada, pero no sé si me va a salir porque estoy muy enojada".

Ese fue el anticipo de lo que subió unos minutos más tarde en su cuenta. La expectativa está en lo que sucederá mañana cuando Cinthia Fernández vuelva al panel de Moria Casán en El Trece y se enfrente cara a cara con La One. ¿Qué pasará?

