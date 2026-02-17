martes 17 de febrero de 2026
17 de febrero de 2026
Tensión al aire.

La dramática reacción de Cinthia Fernández ante una crítica que le hizo Moria Casán

En su programa de la mañana, Moria Casán increpó a Cinthia Fernández y su panelista le retrucó a la conductora, pero luego no aguantó y rompió en llanto.

Un momento de máxima tensión se vivió esta mañana en el programa de Moria Casán cuando la conductora increpó a su panelista del ciclo, Cinthia Fernández respecto a su actitud en el aire y a pesar de retrucarle y no quedarse callada ante la crítica de la one, no aguantó y rompió en llanto.

La discusión comenzó en el marco de la polémica y las críticas de Yanina Latorre, respecto al cruce que tuvo Cinthia con la abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio. Para no dejar pasar el tema, Casán enfrentó a Fernández en La Mañana con Moria y comenzó a hablar del presente mediático de Cinthia.

La conductora le recriminó actitudes a la panelista mientras están al aire y deslizó que no estaría del todo conectada con el programa. "Vos estás muy con el celular", lanzó Moria, y lejos de achicarse, Fernández le respondió sin filtros: "Todos estamos con el celular, cuál sería el problema de eso".

Moria recogió el guante y además hizo una observación respecto a la pareja de Cinthia, Roberto Castillo: “Siento que estás coaptada y muy condicionada por tu enamoramiento con Castillo”.

El tono de la conversación comenzó a subir y visiblemente molesta, Cinthia siguió contestando: “¿Condicionada en qué?”. Sin vueltas, Casán explicó que la notaba distraída y volvió a hacer hincapié en su actitud: “Hay como una cosa que generalmente estás mirando todo el tiempo el teléfono”.

Cansada de recibir críticas, la mediática no aguantó más y se puso a llorar contando que está cansada que todo sea polémico cuando su objetivo es cambiar su estilo e imagen en los medios.

Mirá el video de Cinthia Fernández en el programa La Mañana con Moria

