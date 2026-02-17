La dramática reacción de Cinthia Fernández ante una crítica que le hizo Moria Casán

Cinthia Fernández se sintió abrumada por la cataratas de críticas y se puso a llorar.

Un momento de máxima tensión se vivió esta mañana en el programa de Moria Casán cuando la conductora increpó a su panelista del ciclo, Cinthia Fernández respecto a su actitud en el aire y a pesar de retrucarle y no quedarse callada ante la crítica de la one, no aguantó y rompió en llanto.

La discusión comenzó en el marco de la polémica y las críticas de Yanina Latorre, respecto al cruce que tuvo Cinthia con la abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio. Para no dejar pasar el tema, Casán enfrentó a Fernández en La Mañana con Moria y comenzó a hablar del presente mediático de Cinthia.

La conductora le recriminó actitudes a la panelista mientras están al aire y deslizó que no estaría del todo conectada con el programa. "Vos estás muy con el celular", lanzó Moria, y lejos de achicarse, Fernández le respondió sin filtros: "Todos estamos con el celular, cuál sería el problema de eso".

Moria recogió el guante y además hizo una observación respecto a la pareja de Cinthia, Roberto Castillo: “Siento que estás coaptada y muy condicionada por tu enamoramiento con Castillo”.

El tono de la conversación comenzó a subir y visiblemente molesta, Cinthia siguió contestando: “¿Condicionada en qué?”. Sin vueltas, Casán explicó que la notaba distraída y volvió a hacer hincapié en su actitud: “Hay como una cosa que generalmente estás mirando todo el tiempo el teléfono”. Cansada de recibir críticas, la mediática no aguantó más y se puso a llorar contando que está cansada que todo sea polémico cuando su objetivo es cambiar su estilo e imagen en los medios. Mirá el video de Cinthia Fernández en el programa La Mañana con Moria Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/2023777252362924228&partner=&hide_thread=false Cinthia llora por las criticas pic.twitter.com/OHAr2Sn30l — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 17, 2026

Compartí esta nota en redes sociales:







