3 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026
Picante.

Cinthia Fernández le tiró una acusación polémica a la China Suárez

La actriz se cruzó con la panelista durante una entrevista en el programa de Moria Casán y la actriz retrucó con calentura.

Cinthia Fernández se subió a la polémica de la China Suárez.

Cinthia Fernández se subió a la polémica de la China Suárez.

La conversación venía muy bien hasta que intervino Cinthia Fernández y sorprendió a la actriz con una pregunta bastante picante. "En varias oportunidades, inclusive hoy, también has manifestado que no te importa o poco te importa lo que opinen de vos o el rótulo de rompehogares, pero ¿a vos te importa realmente lo que ha pasado con las personas reales detrás de ese rótulo? Como ha de ser Carolina, Tobal, Wanda, en distintos casos", quiso saber la panelista.

El intercambio caliente con Cinthia Fernández

Fernández respondió que eso era verdad: "Sí, y yo salí a aclarar automáticamente, de hecho mostré mensajes". Pero la actriz siente que no tiene necesidad de hacer esas cosas: "Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo, ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho. Ya pasó mucho tiempo".

"Pero en el caso de Carolina, por ejemplo, hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados, donde estaban viviendo en casas separadas. Y fue como eso lo que pasó, y obviamente servía más el cuento de que él todavía estaba intentando algo y todo. En su momento nosotros lo hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar, y fue lo que pasó. Pero yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar, y no me puedo hacer cargo de lo que dicen o de lo que, qué sé yo. Estoy muy expuesta, desde que soy muy chica, y estoy muy acostumbrada también", explicó.

