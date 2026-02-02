La revelación de La China Suárez: "Tuve una pareja que me engañaba siempre"

La China Suárez contó detalles de su vida en Turquía junto a Mauro Icardi , a pocas horas de que debute en El Trece su serie “La hija del fuego” y lo hizo en diálogo con Moria Casán en el programa “La mañana con Moria”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la actriz dijo que está muy adaptada a la vida en Estambul : “Mis hijos lo quieren mucho a Mauro. Nunca opiné de la vida de los demás. Yo los duelos de las relaciones generalmente los hago en la relación. Por eso me separo y no me ven tan mal”.

“Yo creo que he sido muy inocente. Sabía que una pareja me metía los cuernos, me lo decía todo el mundo. Me decían ‘mirá que tal te caga’, pero yo no tenía pruebas. Ahora con el tiempo veo que tenía todas las señales arriba de la mesa. El dolor era más por el ego que me estaba haciendo quedar como una boluda porque todos sabían. Me terminé separando por otras cosas y me dijeron ‘menos mal’ y ahí me contaron todo”, recordó.

“Estoy muy feliz, estoy todo el día con él. Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo. Nunca me pasó que me afecte tan poco el afuera. Acá me conocen como la novia de… y me encanta. Es el primer año que me puedo tomar sabático y llevar a mis hijos al colegio. Cuando él se retire, la idea es volver a actuar y que me acompañe a mí”, detalló la actriz.

La vida de la China Suárez en Turquía junto a Mauro Icardi

La China Suárez contó que Icardi tiene contrato en el Galatasaray hasta mitad de año y aún no saben cómo seguirá luego su carrera, a la vez que afirmó que su pareja es mucho más picante que ella, como cuando llamó “MasterChina” a “MasterChef”, el programa que conduce Wanda Nara.

“Mi nombre, en general, se usa mucho, pero no me importa nada”, afirmó la actriz, quien tampoco se ve afectada por la presencia de su ex, Rusherking, en el citado programa: “Él abrió un local de pastas y tenía que promocionar eso. Cuando me separo, la otra persona deja de existir. Quizás buscan la reacción, pero este día no va a haber”.

“¿Sabés la cantidad de mujeres y casadas que le escriben a Mauro? y él me muestra todo, mucha foto, es muy careta este ambiente”, aseguró la China Suárez.