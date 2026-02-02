"Hija del Fuego", la serie con la China Suárez llega a El Trece

Este lunes a las 21,15 El Trece estrena "Hija del Fuego: la venganza de la bastarda", la serie que protagoniza la China Suárez y un gran elenco. Esta ficción de 22 episodios llega a la televisión abierta luego de su paso por Disney.
Con la China Suárez y un gran elenco, se verá en El Trece una serie ambientada en el sur argentino que sigue la historia de una mujer en plan de venganza.
Este lunes a las 21,15 El Trece estrena "Hija del Fuego: la venganza de la bastarda", la serie que protagoniza la China Suárez y un gran elenco. Esta ficción de 22 episodios llega a la televisión abierta luego de su paso por Disney.
Dirigida por Alejandro Ibáñez y Jorge Nisco y ambientada en el sur argentino, la nueva serie tomará el lugar vacante que dejó El Encargado en la pantalla de El Trece. Además, competirá con MasterChef Celebrity, en Telefe y conducido por Wanda Nara.
La ficción sigue la historia de una mujer que regresa a su pueblo natal bajo una identidad falsa con un único objetivo: vengarse de quienes estuvieron involucrados en el asesinato de su madre. Mientras que a lo largo de la trama, el pasado y los secretos familiares se entrelazan en un relato marcado por el drama y la tensión.
La China Suárez lleva años envuelta en la exposición mediática y en conflictos que alejaron al público de prestar atención a su faceta foco actoral.
En esta serie la acompañan en el elenco figuras como Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido, Jerónimo Bosia, Rallen Montenegro y Mauricio Paniagua.
Todos estos grandes actores dan vida a personajes que aportan su propia dosis de misterio y drama en un pueblo donde nadie parece ser quien dice ser.