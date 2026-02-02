"Hija del Fuego", la serie con la China Suárez llega a El Trece

La serie de la China Suárez llega a El Trece.

Este lunes a las 21,15 El Trece estrena "Hija del Fuego: la venganza de la bastarda", la serie que protagoniza la China Suárez y un gran elenco. Esta ficción de 22 episodios llega a la televisión abierta luego de su paso por Disney.

Dirigida por Alejandro Ibáñez y Jorge Nisco y ambientada en el sur argentino, la nueva serie tomará el lugar vacante que dejó El Encargado en la pantalla de El Trece. Además, competirá con MasterChef Celebrity, en Telefe y conducido por Wanda Nara.

Embed La ficción sigue la historia de una mujer que regresa a su pueblo natal bajo una identidad falsa con un único objetivo: vengarse de quienes estuvieron involucrados en el asesinato de su madre. Mientras que a lo largo de la trama, el pasado y los secretos familiares se entrelazan en un relato marcado por el drama y la tensión.

La China Suárez, entre los escándalos y una nueva serie La China Suárez lleva años envuelta en la exposición mediática y en conflictos que alejaron al público de prestar atención a su faceta foco actoral.

image La China Suárez y un gran elenco. En esta serie la acompañan en el elenco figuras como Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido, Jerónimo Bosia, Rallen Montenegro y Mauricio Paniagua. Todos estos grandes actores dan vida a personajes que aportan su propia dosis de misterio y drama en un pueblo donde nadie parece ser quien dice ser.

Compartí esta nota en redes sociales:







