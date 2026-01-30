Cómo será la competencia al aire entre Wanda Nara y la China Suárez

Wanda Nara y la China Suárez, mano a mano.

Wanda Nara y la China Suárez , enemistadas desde hace años, se medirán mano a mano el próximo lunes por la competencia al aire que se dará entre MasterChef Celebrity , en Telefe , y la nueva serie de la actriz, en El Trece .

Telefe confirmó que la Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity del lunes próximo no se emitirá en su horario habitual de las 22,15, y podrá verse desde las 21,15.

El cambio se produce a propósito del estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda , la serie con la China Suárez, se verá en El Trece desde las 21,30.

WANDA NARA VS. "LA CHINA" SUÁREZ: LA GUERRA DE LA TELE @intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/P3b8cFnTmV

Según Intrusos, Wanda Nara habría solicitado a Telefe adelantar el horario del reality para competir directamente con la serie protagonizada por China Suárez .

"La quiero aplastar", habría sido la frase que circuló en los medios. De esta manera, el canal busca mantener la audiencia de su programa estrella mientras la nueva ficción llega al público.

Cómo seguirá la competencia de Wanda Nara y la China Suárez

De todos modos, a partir del 23 de febrero, cuando se estrene Gran Hermano Generación Dorada, MasterChef Celebrity y la serie de la China Suárez compartirán horario.

En ese contexto, MasterChef Celebrity continuará saliendo más temprano, manteniendo la expectativa sobre quién logrará mayor rating.