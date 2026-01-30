viernes 30 de enero de 2026
Se las traen.

Cómo será la competencia al aire entre Wanda Nara y la China Suárez

El lunes próximo Wanda Nara, con MasterChef Celebrity en Telefe, y la China Suárez, desde su nueva serie en El Trece, se medirán mano a mano en la pantalla.

Wanda Nara y la China Suárez, mano a mano.&nbsp;

Según Intrusos, Wanda Nara habría solicitado a Telefe adelantar el horario del reality para competir directamente con la serie protagonizada por China Suárez.

"La quiero aplastar", habría sido la frase que circuló en los medios. De esta manera, el canal busca mantener la audiencia de su programa estrella mientras la nueva ficción llega al público.

Nuevo cruce entre Wanda Nara y la China Suárez.
Cómo seguirá la competencia de Wanda Nara y la China Suárez

De todos modos, a partir del 23 de febrero, cuando se estrene Gran Hermano Generación Dorada, MasterChef Celebrity y la serie de la China Suárez compartirán horario.

En ese contexto, MasterChef Celebrity continuará saliendo más temprano, manteniendo la expectativa sobre quién logrará mayor rating.

