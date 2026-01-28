miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026
¡Ups!

La picante pregunta de Wanda Nara a Ian Lucas y Evangelina Anderson en MarterChef Celebrity

Wanda Nara se metió con la vida sentimental de varios de los participantes de MasterChef Celebrity y sorprendió a Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Wanda Nara fue muy picante con Ian Lucas y Evangelina Anderson.&nbsp;

La conductora comenzó con Sofía Gonet y con Rusherking y les consultó a ambos sobre sus respectivas vidas amorosas. Luego Wanda Nara se dirigió hacia lo de Ian Lucas y luego a lo de Evangelina Anderson.

Wanda Nara y el jurado de MasterChef Celebrity. 
¿Qué onda?

Por qué los participantes de MasterChef Celebrity no pueden contar nada
Wanda Nara con Rusherking en MasterChef Celebrity. 
Se picó.

Wanda incomodó a Rusherking con preguntas sobre sus ex novias
El banfieleño Ian reafirmó que está soltero y le dijo a Wanda Nara que estaba preocupado por ella, “porque es su amiga y no quiere que le rompan el corazón”.

Wanda Nara sorprendió a Ian Lucas y Evangelina Anderson

Cuando llegó a la mesada de Evangelina Anderson, Ian Lucas paró la oreja. La ex de Martín Demichelis confirmó que le han roto el corazón alguna vez y que sigue “soltera y contenta”.

Wanda Nara le indicó a modelo que también está soltera tras su separación de Martín Migueles e el banfileño avisó que tiene varios amigos para presentarle. La conductora le comunicó al participante que quiere conocer a alguien de entre 30 y 45 años.

image
Wanda Nara, con Evangelina Anderson y el banfileño Ian Lucas.

Las revelaciones continuaron porque Ian Lucas dio a conocer que le cuesta confiar en el casamiento porque no cree mucho en la lealtad de las personas.

Además, solo llegó a estar 2 años y medio de novio en su relación más larga. Evangelina le comentó que ella estuvo 18 años casada y aseguró que “eso es un éxito”. “Durar eso con un futbolista y en esta época es como loa 50 años de casados de nuestros abuelos”, lanzó Wanda Nara.

Después, lamentablemente, cuando ella quiso saber si Ian Lucas y Evangelina Anderson se conocen sin ropa. “Él sube fotos sin ropa, así que sí”, contestó la participante tirando la pelota afuera.

