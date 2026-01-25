domingo 25 de enero de 2026
Escribinos
25 de enero de 2026
¿Qué onda?

Por qué los participantes de MasterChef Celebrity no pueden contar nada

Esteban Mirol se refirió a lo que ocurre fuera del aire en MasterChef Celebrity y del tipo de contrato que firman los participantes con Telefe.

Wanda Nara y el jurado de MasterChef Celebrity.&nbsp;

Wanda Nara y el jurado de MasterChef Celebrity. 

En medio del revuelo por lo ocurrido en el ciclo de MasterChef Celebrity, Esteban Mirol salió a aclarar algunas versiones y contó por qué motivo los participantes que fueron eliminados no pueden contar lo que ocurre en el certamen de Telefe.

“Hola guapas, hola guapo. Acá brindando por ustedes”, le dijo Esteban Mirol al staff de Intrusos para arrancar la charla. Cuando le pidieron que explicara “qué fue lo que realmente pasó”, Mirol puso un freno inmediato: “Paremos un poco. Yo firmé un contrato de confidencialidad”, advirtió.

Lee además
El festejo de Esther Goris en MasterChef Celebrity. 
¡Ups!

La terrible caída de Esther Goris tras ingresar a Masterchef Celebrity
Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity. 
¡Ups!

Wanda y Maxi López se confesaron sexualmente en MasterChef Celebrity
Embed

También remarcó que está habilitado para referirse únicamente a lo que efectivamente salió al aire en MasterChef Celebrity. “Yo puedo hablar de lo que salió, no puedo hablar de lo que no salió”, insistió sobre el ciclo que conduce Wanda Nara.

La interna en MasterChef Celebrity

En Intrusos le mencionaron que otros participantes habían contado detalles del backstage, y nombraron a Yanina Latorre, a lo que, Mirol respondió con ironía: “Yanina Latorre imaginate la importancia de ella. Ella puede hablar del backstage porque ya lo ha hecho. Yo no puedo, de ninguna manera”.

image
Esteban Mirol habló de su paso por MasterChef Celebrity.

Esteban Mirol habló de su paso por MasterChef Celebrity.

Afirmó que no sabe si quienes hablaron estaban autorizados o si podrían tener “problemas contractuales”, pero dejó claro que él no piensa arriesgarse.

Cuando le consultaron si él había renunciado y no sido eliminado, respondió incómodo: “Me estás preguntando una cosa que no salió al aire”, reforzando nuevamente los límites que le impone el contrato.

Sobre los supuestos gritos que se viralizaron, Mirol lo desmintió: “Primero, no sé quién fue la periodista que dijo que mi plato, yo no grité nada. No hubo ningún grito”, señaló, en referencia a los comentarios que circularon en medios y redes.

Temas
Seguí leyendo

La terrible caída de Esther Goris tras ingresar a Masterchef Celebrity

Wanda y Maxi López se confesaron sexualmente en MasterChef Celebrity

La emotiva declaración del hermano de Ian Lucas en Masterchef Celebrity

Está todo mal con Maxi López en Olga: "Lo ven muy perdido"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Tini y Rodrigo de Paul, juntos.
Romper el chanchito.

Cuánto gastarán Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en su casamiento

Las más leídas

Te Puede Interesar

El año pasado se emitieron 7.225 Certificados de Discapacidad en Lomas.
Inclusión.

Nuevas comodidades en Lomas para acceder al Certificado de Discapacidad