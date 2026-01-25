Por qué los participantes de MasterChef Celebrity no pueden contar nada

En medio del revuelo por lo ocurrido en el ciclo de MasterChef Celebrity , Esteban Mirol salió a aclarar algunas versiones y contó por qué motivo los participantes que fueron eliminados no pueden contar lo que ocurre en el certamen de Telefe .

“Hola guapas, hola guapo. Acá brindando por ustedes”, le dijo Esteban Mirol al staff de Intrusos para arrancar la charla. Cuando le pidieron que explicara “qué fue lo que realmente pasó”, Mirol puso un freno inmediato: “Paremos un poco. Yo firmé un contrato de confidencialidad”, advirtió.

También remarcó que está habilitado para referirse únicamente a lo que efectivamente salió al aire en MasterChef Celebrity . “Yo puedo hablar de lo que salió, no puedo hablar de lo que no salió”, insistió sobre el ciclo que conduce Wanda Nara.

TRAS LA POLÉMICA EN EL "MASTERTONGO": MOMI GIARDINA CUENTA SU EXPERIENCIA "Soy fan de Esteban Mirol" "Tuve un ataque de pánico después del primer programa" "Me pasó que al entrar me shockeé" #Intrusos @intrusos pic.twitter.com/jl1aAHieSl

En Intrusos le mencionaron que otros participantes habían contado detalles del backstage, y nombraron a Yanina Latorre, a lo que, Mirol respondió con ironía: “Yanina Latorre imaginate la importancia de ella. Ella puede hablar del backstage porque ya lo ha hecho. Yo no puedo, de ninguna manera”.

image Esteban Mirol habló de su paso por MasterChef Celebrity.

Afirmó que no sabe si quienes hablaron estaban autorizados o si podrían tener “problemas contractuales”, pero dejó claro que él no piensa arriesgarse.

Cuando le consultaron si él había renunciado y no sido eliminado, respondió incómodo: “Me estás preguntando una cosa que no salió al aire”, reforzando nuevamente los límites que le impone el contrato.

Sobre los supuestos gritos que se viralizaron, Mirol lo desmintió: “Primero, no sé quién fue la periodista que dijo que mi plato, yo no grité nada. No hubo ningún grito”, señaló, en referencia a los comentarios que circularon en medios y redes.