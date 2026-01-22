jueves 22 de enero de 2026
Escribinos
22 de enero de 2026
Sean unidos.

La emotiva declaración del hermano de Ian Lucas en Masterchef Celebrity

Teo, el hermano menor de Ian Lucas, se emocionó en MasterChef Celebrity al hablar de los vínculos familiares y al cocinar juntos en el ciclo de Telefe.

Ian Lucas con su hermano Teo.&nbsp;

Ian Lucas con su hermano Teo. 

En Masterchef Celebrity los participantes recibieron ayudantes muy especiales para cocinar, sus seres queridos. En el caso del banfileño Ian Lucas fue su hermano Teo, con quien cocinó 12 viandas de bifes a la criolla con papas en el certamen de Telefe.

Cuando llegó el momento de presentar su plato recibieron una buena devolución del jurado, destacando que se ven uniformes, prolijas y tentadoras las viandas que realizaron.

Lee además
Wanda Nara con Rusherking en MasterChef Celebrity. 
Todo o nada.

El divertido festejo de Rusherking tras ingresar a MasterChef Celebrity

El festejo de Esther Goris en MasterChef Celebrity. 
¡Ups!

La terrible caída de Esther Goris tras ingresar a Masterchef Celebrity
Embed

Entonces y en medio de la devolución del jurado, Wanda Nara comentó: “Ian dijo cosas muy hermosas de vos, nos emocionamos mucho, ¿vos qué tenes para decir de él?”.

Fue entonces que, sin dudarlo, Teo expresó muy emocionado: “Que es el amor de mi vida y que estoy muy contento de estar acá en Masterchef con él”.

Quién es el hermano menor de Ian Lucas

El hermano menor de Ian Lucas es Teo, que en realidad su nombre completo es Teo Iván De Mendonca. Es otro de los hijos de Gustativo de Los Tulipanes.

image
Ian Lucas y su hermano Teo en MasterChef Celebrity.

Ian Lucas y su hermano Teo en MasterChef Celebrity.

También es un creador de contenido muy activo en redes sociales como TikTok y Instagram y suele aparecer en videos con Ian, formando una dupla popular en plataformas como TikTok, donde comparten contenido de bailes y tendencias.

Además participó con Ian Lucas en shows y en eventos, y mantiene una gran relación con otros creadores de contendidos como Fede y Luquitas.

Temas
Seguí leyendo

El divertido festejo de Rusherking tras ingresar a MasterChef Celebrity

La terrible caída de Esther Goris tras ingresar a Masterchef Celebrity

Wanda y Maxi López se confesaron sexualmente en MasterChef Celebrity

La cortante postura de Ian Lucas sobre su romance con Eva Anderson

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El banfileño Santiago Muñiz.  video
Recomendado.

El banfileño Santiago Muñiz homenajea a Luis Alberto Spinetta en clave tanguera

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez.
Todo mal.

Wanda filtró chats con Icardi: "Me imagino que La China no se drogará"