La emotiva declaración del hermano de Ian Lucas en Masterchef Celebrity

En Masterchef Celebrity los participantes recibieron ayudantes muy especiales para cocinar, sus seres queridos. En el caso del banfileñoIan Lucas fue su hermano Teo, con quien cocinó 12 viandas de bifes a la criolla con papas en el certamen de Telefe.
Cuando llegó el momento de presentar su plato recibieron una buena devolución del jurado, destacando que se ven uniformes, prolijas y tentadoras las viandas que realizaron.
También es un creador de contenido muy activo en redes sociales como TikTok y Instagram y suele aparecer en videos con Ian, formando una dupla popular en plataformas como TikTok, donde comparten contenido de bailes y tendencias.
Además participó con Ian Lucas en shows y en eventos, y mantiene una gran relación con otros creadores de contendidos como Fede y Luquitas.