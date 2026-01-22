La emotiva declaración del hermano de Ian Lucas en Masterchef Celebrity

En Masterchef Celebrity los participantes recibieron ayudantes muy especiales para cocinar, sus seres queridos. En el caso del banfileño Ian Lucas fue su hermano Teo , con quien cocinó 12 viandas de bifes a la criolla con papas en el certamen de Telefe .

Cuando llegó el momento de presentar su plato recibieron una buena devolución del jurado, destacando que se ven uniformes, prolijas y tentadoras las viandas que realizaron.

Entonces y en medio de la devolución del jurado, Wanda Nara comentó: “Ian dijo cosas muy hermosas de vos, nos emocionamos mucho, ¿vos qué tenes para decir de él?”.

Fue entonces que, sin dudarlo, Teo expresó muy emocionado: “Que es el amor de mi vida y que estoy muy contento de estar acá en Masterchef con él”.

Quién es el hermano menor de Ian Lucas

El hermano menor de Ian Lucas es Teo, que en realidad su nombre completo es Teo Iván De Mendonca. Es otro de los hijos de Gustativo de Los Tulipanes.

image Ian Lucas y su hermano Teo en MasterChef Celebrity.

También es un creador de contenido muy activo en redes sociales como TikTok y Instagram y suele aparecer en videos con Ian, formando una dupla popular en plataformas como TikTok, donde comparten contenido de bailes y tendencias.

Además participó con Ian Lucas en shows y en eventos, y mantiene una gran relación con otros creadores de contendidos como Fede y Luquitas.