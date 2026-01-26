Wanda Nara incomodó a Rusherking en MasterChef Celebrity con preguntas sobre sus ex

Rusherking comenzó su camino en las cocinas de MasterChef Celebrity luego de haber conseguido un lugar a partir de su paso por el repechaje y nuevamente fue protagonista de un intercambio picante con Wanda Nara, donde apareció la China Suárez.
En entre la conductora y el banfileño Ian Lucas, Wanda Nara le pidió sugerencias para sacarle tema a Rusherking. “Preguntale por alguna de sus exs”, lanzó Ian, entre risas. “Hace un momento estaba mal, pero me salió la maldad de adentro”, dijo la con conductora.
La charla continuó con un giro inesperado cuando Rusherking le devolvió la pregunta a Wanda Nara: “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. La conductora no dudó en responder con una confesión llamativa: “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”.
Por su parte, el cantante aclaró que en su experiencia no había dejado el auto a su nombre, lo que luego le trajo complicaciones al momento de venderlo. Sin nombrarla, quedó claro que el regalo fue de la China Suárez.
Cerrando el tema, lanzó entre risas frente a cámara: “Creo que ese fue el primero y último auto, basta”, poniendo fin a uno de los momentos más picantes del programa de Telefe.