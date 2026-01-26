lunes 26 de enero de 2026

Se picó.

Wanda Nara incomodó a Rusherking en MasterChef Celebrity con preguntas sobre sus ex

Wanda Nara le hizo una serie de picantes preguntas a Rusherking en MasterChef Celebrity sobre sus ex y también, sin nombrarla, se refirió a la China Suárez.

Wanda Nara con Rusherking en MasterChef Celebrity. 

En entre la conductora y el banfileño Ian Lucas, Wanda Nara le pidió sugerencias para sacarle tema a Rusherking. “Preguntale por alguna de sus exs”, lanzó Ian, entre risas. “Hace un momento estaba mal, pero me salió la maldad de adentro”, dijo la con conductora.

Embed

El ida y vuelta entre Wanda Nara y Rusherking

La charla continuó con un giro inesperado cuando Rusherking le devolvió la pregunta a Wanda Nara: “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. La conductora no dudó en responder con una confesión llamativa: “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”.

Por su parte, el cantante aclaró que en su experiencia no había dejado el auto a su nombre, lo que luego le trajo complicaciones al momento de venderlo. Sin nombrarla, quedó claro que el regalo fue de la China Suárez.

image
Wanda Nara le puso picante a MasterChef Celebrity.

Cerrando el tema, lanzó entre risas frente a cámara: “Creo que ese fue el primero y último auto, basta”, poniendo fin a uno de los momentos más picantes del programa de Telefe.

