Cuál es la particular costumbre nocturna de Wanda Nara

En medio del especial que puso en pantallaTelefe de MasterChef Celebrity, donde tanto los jurados como la conductora vieron los momentos más destacados del certamen culinario,Wanda Nara sorprendió a todos al revelar que tiene un llamativo hábito nocturno.
“Un postre que me llevo de acá en una pausa, por ejemplo, le pongo un cartel de ‘no tocar’. A la noche me comen todo y yo capaz me levanto dormida y digo: ‘Tomo mi pedacito de torta, ahora es el momento, se durmieron todos, lo voy a comer’. Abro y no está”, comenzó Wanda Nara con su anécdota.
La picante pregunta de Damián Betular a Wanda Nara
Luego de escuchar a al conductora de MasterChef Celebrity, el jurado Damián Betular le consultó intrigado: “¿Comés sonámbula o consciente?”. “No, como sonámbula. No me doy cuenta, te lo juro”, confesó Wanda Nara para seguir generado sorpresa.
“Capaz estoy tan dormida que al otro día me pregunto y digo: ‘No me lo comí’. Después busco las cámaras de mi casa y me veo a mí comiendo”, sostuvo sin vueltas.
Por último, la empresaria confesó que siempre tiene algún paquete de papas fritas guardado o torta en el horno para esos momentos nocturnos.