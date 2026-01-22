El lapidario descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Wanda Nara publicó en sus historias de Instagram nuevos chats con Mauro Icardi , y el delantero del Galatasaray retrucó casi de inmediato con lapidario descargo. Todo había comenzado cuando ella dijo que hubo un acercamiento y él salió a negarlo enfáticamente.

"Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente. Eso quedó más que claro en 'MasterCHINA'... ah no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina", comenzó Mauro Icardi con una chicana a MasterChef Celebrity.

Y siguió: "Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables (porque si todo fuera tan claro, mostrarían la prueba completa)".

Luego Mauro Icard i enumeró determinadas cuestiones expuestas por Wanda Nara y que salió a aclarar. "Primero. El chat con fecha 19 de noviembre de 2025, donde se menciona una supuesta llamada, corresponde al vuelo de regreso a Estambul en el cual nos encontrábamos. En ese momento, junto a mi pareja, estábamos leyendo mensajes del año 2021 donde esta mujer me llamaba de manera insistente, cuando en una bajada de chat apreté encima de una de las mil llamadas perdidas que tenía y se realizó dicha llamada. En ese período yo ya le había dejado claro que estábamos separados. Eso está explícito en el propio texto que ella omite mostrar. Esos mensajes eran parte de las pruebas preparadas para el proceso de divorcio de marzo de 2026. Desde enero de 2025 corté absolutamente todo contacto con esta persona, y mis abogadas tienen cada una de esas pruebas", disparó.

"Segundo. El otro chat publicado es un descargo durísimo sobre el comportamiento de esa mujer como madre respecto a mis dos hijas. Justamente, por eso, no le convenía mostrarlo completo. Además, se trata de un mensaje privado y confidencial, expresamente señalado como tal por una licenciada. Ese uso ilegal será denunciado ante el Ministerio Público y la Justicia argentina", continuó.

"Tercero. Todos los demás 'chats' que circulan no son míos. No están escritos por mí ni reflejan mi forma de expresarme. Si fueran reales, estarían publicados con nombre, foto, fecha, hora y sin recortes ni borrones", siguió.

"Cuarto. Entiendo que ciertos pseudo-periodistas o "informadores" necesitan inventar una crisis entre mi pareja y yo para vender y tener un poquito de notoriedad. Pero lamento decirles que eso no existe. Mi pareja -la mujer de mi vida- está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Incluso tiene mis contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto desde hace más de un año", remarcó.

image Mauro Icardi defendió a la China Suárez.

La defensa de Mauro Icardi a la China Suárez

Y también salió a defender a la China Suárez de las acusaciones que había realizado Wanda Nara sobre un supuesto consumo de drogas. "Como ya dije alguna vez: la manzana podrida ya la conoce todo el mundo", disparó y dijo: "¿La justicia te pisa los talones y necesitás desviar la atención? No solo en Argentina, también -y sobre todo- la Giustizia Italiana, esa de la que huiste como una rata porque, como vos misma dijiste, 'jugabas de visitante'".

"Las mentiras que esta persona difundió sobre mi pareja en temas tan sensibles como las drogas. Entiendo que ese sea el ambiente que ella frecuenta. El mío no", aseguró.

"Mi pareja no consume drogas ni está bajo ningún tratamiento psiquiátrico. En el pasado, como muchas personas, atravesó momentos personales difíciles en sus relaciones y recurrió a profesionales de la salud, algo que ella misma contó públicamente en una entrevista. Eso no es una debilidad: es dignidad. Esa que tanto te falta para soltar como alardeás, pero después de un año y 2 meses todavía no pudiste superar", subrayó.

El cierre del descargo de Mauro Icardi

El largo texto que publicó Mauro Icardi cerró enfáticamente: "Basta solo con leer algún párrafo del informe del defensor de menores sobre tu maternidad y accionar sobre menores. Esto es parte de los dichos que quiere instalar para 'ensuciar' o 'denigrar' como ya hizo con sus amiguitos 'pseudo periodistas' allá por 2021 con que había olor a marihuana".

"Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores. ¡Cuando una persona no tiene más recursos ni credibilidad los manotazos de ahogado cada vez son más grandes, a la vista están!", concluyó.