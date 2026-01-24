Moria Casán escuchó a Wanda Nara y habló de los "olores" de la China Suárez

Wanda Nara , en medio de s u contienda mediática con Mauro Icardi , habló también de los “olores” de la China Suárez , que generaron todo tipo de conjeturas. Mientras Moria Casán no perdió la oportunidad de hablar del tema con su clásico estilo.

Moria Casán siempre arranca su programa a puro baile y está vez eligió una de las canciones que publicó Wanda Nara . “No, por favor no. Es viernes, ¡es viernes!”, disparó “La One” e le insistió a su producción: “No me castiguen de esta manera, por favor”.

Todo mal. Wanda filtró chats con Icardi: "Me imagino que La China no se drogará"

Mientras sonaba “Bad Bitch”, Moria Casán y Gustavo Méndez hicieron referencia a los chats y descargos que circularon entre Wanda Nara y Mauro Icardi y que ambos expusieron en sus redes.

En 2021, cuando se inició la guerra entre la empresaria y el futbolista, aparentemente Mauro Icardi dijo que la China Suárez tenía “olores particulares”.

Moria Casán habló de "olores cloacales" de la China Suárez

Moría Casán hizo referencia a esto y aseveró: “Él se ve que dijo que tenía olor a cannabis. No es tan feo el olor a cannabis, de hecho hay perfumes, aromatizantes, plantas… ¿Cuál es el problema? No es terrible”.

La China Suárez dará una entrevista. Moria Casán habló de la China Suárez.

“De hecho Mauro dijo que La China es la mujer que mejor huele, mejor que él incluso. Pergolini dijo lo mismo sobre los invitados de su programa”, acotó Méndez.

Con su chispa habitual, la conductora hizo referencia a los aromas de otras personas famosas de las que suelen hablar. “Hay personas a las que se les nota la falta de aseo y tienen baranda. Baranda fuerte. Vienen de abajo hacia arriba esos olores y son nauseabundos y cloacales”, disparó.