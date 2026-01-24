sábado 24 de enero de 2026
Escribinos
24 de enero de 2026
A full.

Moria Casán escuchó a Wanda Nara y habló de los "olores" de la China Suárez

Wanda Nara, en un mensaje a Mauro Icardi, habló de los “olores” de la China Suárez y Moria Casán se despachó a gusto sobre el tema.

Moria Casán habló de Wanda Nara y la China Suárez.&nbsp;

Moria Casán habló de Wanda Nara y la China Suárez. 

Moria Casán siempre arranca su programa a puro baile y está vez eligió una de las canciones que publicó Wanda Nara. “No, por favor no. Es viernes, ¡es viernes!”, disparó “La One” e le insistió a su producción: “No me castiguen de esta manera, por favor”.

Lee además
Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez.
Todo mal.

Wanda filtró chats con Icardi: "Me imagino que La China no se drogará"
Mauro Icardi contra Wanda Nara.
Sin paz.

El lapidario descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Embed

Mientras sonaba “Bad Bitch”, Moria Casán y Gustavo Méndez hicieron referencia a los chats y descargos que circularon entre Wanda Nara y Mauro Icardi y que ambos expusieron en sus redes.

En 2021, cuando se inició la guerra entre la empresaria y el futbolista, aparentemente Mauro Icardi dijo que la China Suárez tenía “olores particulares”.

Moria Casán habló de "olores cloacales" de la China Suárez

Moría Casán hizo referencia a esto y aseveró: “Él se ve que dijo que tenía olor a cannabis. No es tan feo el olor a cannabis, de hecho hay perfumes, aromatizantes, plantas… ¿Cuál es el problema? No es terrible”.

La China Suárez dará una entrevista.
Moria Casán habló de la China Suárez.

Moria Casán habló de la China Suárez.

“De hecho Mauro dijo que La China es la mujer que mejor huele, mejor que él incluso. Pergolini dijo lo mismo sobre los invitados de su programa”, acotó Méndez.

Con su chispa habitual, la conductora hizo referencia a los aromas de otras personas famosas de las que suelen hablar. “Hay personas a las que se les nota la falta de aseo y tienen baranda. Baranda fuerte. Vienen de abajo hacia arriba esos olores y son nauseabundos y cloacales”, disparó.

Temas
Seguí leyendo

Wanda filtró chats con Icardi: "Me imagino que La China no se drogará"

El lapidario descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Wanda Nara, sobre los "olores" de la China Suárez: "Los conoce media Argentina"

La bronca de Cecilia Roth con Intrusos: "No me provoques"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Sofía Gonet ganó una medalla.  video
Revelación

Sofía Gonet se lució con unos "huevos icónicos" en MasterChef Celebrity

Las más leídas

Te Puede Interesar

Luisna Lopilato, en acción. 
Luz, cámara, acción.

Cómo es "La caja azul", la nueva película con Luisana Lopilato