Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por robar ruedas en la Costa Atlántica

Dos hombres oriundos de Lomas de Zamora fueron detenidos en la Costa Atlántica , acusados de integrar una banda que se dedicaba a robar ruedas de vehículos.

La investigación empezó con un intento de robo que fue investigado por el Destacamento de La Lucila del Mar. La Policía estableció que hubo al menos cinco hechos similares, con la misma modalidad.

DE PELÍCULA Detuvieron a dos "roba ruedas" tras una persecución de Lugano a Lomas

Según se pudo establecer, los delincuentes provenían de Lomas de Zamora y se desplazaban por distintas localidades del Partido de la Costa para sustraer ruedas de autos y camionetas en barrios turísticos y lugares de estacionamiento nocturno.

Los investigadores lograron identificar los domicilios donde se escondían algunos integrantes de la banda. Los allanamientos permitieron arrestar a dos sospechosos, ambos oriundos de Lomas, tal como indicaban las averiguaciones previas. Fueron llevados a la comisaría local.

Durante los operativos, se secuestraron diez ruedas de camioneta, una rueda de auto, inhibidores de señal y herramientas utilizadas para cometer los robos, como llaves cruz, sierras, pinzas, cortafierros, amoladora inalámbrica, crickets, limas de cerrajería y barretas.

Tras estas dos detenciones, ahora los investigadores intentan determinar si hay más cómplices de los roba ruedas. Quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 de Mar del Tuyú.