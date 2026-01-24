sábado 24 de enero de 2026
24 de enero de 2026
Tras las rejas.

Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por robar ruedas en la Costa Atlántica

Los acusan de integrar una banda de roba ruedas que tiene base en Lomas. Les incautaron una gran cantidad de herramientas para cometer este delito.

Ruedas incautadas a los delincuentes.

Dos hombres oriundos de Lomas de Zamora fueron detenidos en la Costa Atlántica, acusados de integrar una banda que se dedicaba a robar ruedas de vehículos.

La investigación empezó con un intento de robo que fue investigado por el Destacamento de La Lucila del Mar. La Policía estableció que hubo al menos cinco hechos similares, con la misma modalidad.

Encontraron cubiertas y herramientas para robar ruedas.
DE PELÍCULA

Detuvieron a dos "roba ruedas" tras una persecución de Lugano a Lomas
Ruedas y herramientas incautadas al detenido.
Detenido.

Robaba ruedas en Lomas y lo atraparon en Esteban Echeverría

Según se pudo establecer, los delincuentes provenían de Lomas de Zamora y se desplazaban por distintas localidades del Partido de la Costa para sustraer ruedas de autos y camionetas en barrios turísticos y lugares de estacionamiento nocturno.

La detención de los roba ruedas

detenidos
Ambos delincuentes son de Lomas de Zamora.

Los investigadores lograron identificar los domicilios donde se escondían algunos integrantes de la banda. Los allanamientos permitieron arrestar a dos sospechosos, ambos oriundos de Lomas, tal como indicaban las averiguaciones previas. Fueron llevados a la comisaría local.

Durante los operativos, se secuestraron diez ruedas de camioneta, una rueda de auto, inhibidores de señal y herramientas utilizadas para cometer los robos, como llaves cruz, sierras, pinzas, cortafierros, amoladora inalámbrica, crickets, limas de cerrajería y barretas.

Tras estas dos detenciones, ahora los investigadores intentan determinar si hay más cómplices de los roba ruedas. Quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 de Mar del Tuyú.

