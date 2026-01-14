Detuvieron a dos roba ruedas que operaban en Lomas de Zamora y otras localidades

Ruedas y herramientas incautadas a los delincuentes.

Dos delincuentes que se dedicaban a robar ruedas en Lomas de Zamora y otras localidades fueron detenidos durante un operativo en la ciudad de La Plata, luego de que los sorprendieran en pleno delito. Son de Zona Sur.

Según informaron fuentes policiales, los ladrones eran investigados por distintos hechos relacionados al robo de ruedas. Una denuncia al 911 alertó que merodeaban la zona de La Plata, con la intención de cometer dicho delito. Incluso, los habían filmado robando una cubierta de un Renault Clio estacionado.

Efectivos policiales organizaron un operativo cerrojo para interceptarlos. Los encontraron circulando a bordo de un auto con patente adulterada. Apenas los vieron, empezaron a perseguirlos hasta lograr atraparlos en la calle 17, entre 39 y 40, en el barrio La Loma.

La detención de los roba ruedas detenidos Los roba ruedas tenían antecedentes en Lomas de Zamora. Los detenidos fueron dos hombres de 40 y 47 años, ambos con domicilio registrado en la localidad de Alejandro Korn. Su permanencia en la Zona Sur podría explicar por qué tenían varios antecedentes por distintos robos en Lomas de Zamora y Quilmes, entre otros lugares.

Durante la detención, se les incautaron dos ruedas, herramientas de fabricación casera, una tijera de corte, una llave cruz, varillas de hierro y demás elementos utilizados para robar ruedas. Ambos fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº16 de La Plata.

Compartí esta nota en redes sociales:







