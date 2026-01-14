miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026
Oportunidad.

El Municipio de Lomas busca profesionales para el puesto de Analista de Datos

Pueden postularse al empleo Licenciados/as en Ciencias de Datos, Analistas de Datos y Carreras afines. Buscan incorporar a la gestión herramientas de la inteligencia artificial.

Para la posición buscada pueden postularse Licenciados/as en Ciencias de Datos, Analistas de Datos y Carreras afines. Los requisitos excluyentes son ser residente de Lomas de Zamora y estar graduado/a de las carreras mencionadas o áreas relacionadas.

Gobierno de la Comunidad IA es una propuesta que consiste en incorporar a la gestión herramientas de la inteligencia artificial de cara a poder agilizar procesos, mejorar la integración de la información y brindar respuestas y soluciones más ágiles y simplificadas a los vecinos.

Los interesados deben enviar su CV a empleo@lomasdezamora.gov.ar

