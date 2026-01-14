El Municipio de Lomas busca profesionales para el puesto de Analista de Datos

Oportunidad de empleo en el Municipio de Lomas de Zamora.

En el marco del proyecto Gobierno de la Comunidad IA anunciado por el Intendente, Federico Otermín, el Municipio de Lomas de Zamora abrió una convocatoria para profesionales del área de datos que quieran sumarse al equipo de gestión.

Para la posición buscada pueden postularse Licenciados/as en Ciencias de Datos, Analistas de Datos y Carreras afines. Los requisitos excluyentes son ser residente de Lomas de Zamora y estar graduado/a de las carreras mencionadas o áreas relacionadas.

Gobierno de la Comunidad IA es una propuesta que consiste en incorporar a la gestión herramientas de la inteligencia artificial de cara a poder agilizar procesos, mejorar la integración de la información y brindar respuestas y soluciones más ágiles y simplificadas a los vecinos.

Los interesados deben enviar su CV a empleo@lomasdezamora.gov.ar

