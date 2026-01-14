miércoles 14 de enero de 2026
Obras públicas.

En Lomas repavimentan calles y avenidas claves para el tránsito

El Municipio avanza con trabajos de bacheo en distintos barrios para mejorar la circulación y la seguridad vial.

Las obras llegan a los distintos barrios de Lomas de Zamora.

En calles y avenidas de Lomas de Zamora que tienen roturas y necesitan arreglos, el Municipio realiza obras de bacheo que traen mejoras tanto en el tránsito como en la seguridad vial.

Sobre Newton y Pergamino, en Lamadrid, se está llevando a cabo una repavimentación en hormigón. "Es una calle muy transitada que estaba en mal estado y la habían identificado nuestros vecinos como algo que había que hacer, por eso le pusimos manos a la obra para que sea una mejora para todo el barrio. Aún con todas las dificultades, queremos que las calles estén en buenas condiciones y seguimos sumando frentes a los más de 2 mil puntos que ya terminamos durante el 2025 en todas las localidades", destacó el intendente Federico Otermín, quien supervisó las obras en la zona.

otermin lamadrid
Otermín supervisó los arreglos sobre Newton y Pergamino, en Lamadrid.

En Lamadrid también hicieron recientemente una obra de bacheo en hormigón sobre Metán, entre Iparraguirre y Bustos. Lo mismo ocurrió en Ana Acerboni y Alfaro, en Santa Marta, y en dos calles de Lomas: Gorriti, entre Frías y Sucre; y Estrada, entre Pereyra Lucena y Castelli.

Cómo es el trabajo en las calles empedradas de Lomas de Zamora

A través del programa Adoquinadores de la Comunidad, el Municipio está poniendo en valor las calles empedradas de la ciudad mediante una cuadrilla especializada que lleva a cabo un trabajo artesanal. El bacheo granítico consiste en levantar el empedrado deteriorado, reparar el sector aplicando cemento y recolocar adoquines originales para nivelar la calzada, asegurar durabilidad, seguridad vial y conservación del patrimonio urbano.

Ya hubo trabajos en varias calles de Temperley como José María Paz, España, Pringles, 25 de Mayo, Vago, Tomás Espora, Esmeralda, Ángel Gallardo, Rivadavia y Lucio Vicente López. También estuvieron en Medrano (Banfield) y Viamonte (Lomas).

Además de formar parte de la identidad y la estética de los barrios, las calles empedradas son importantes porque reducen la velocidad de los vehículos y tienen muy buenos niveles de absorción de agua durante los días de lluvia.

