En Lomas repavimentan calles y avenidas claves para el tránsito

En calles y avenidas de Lomas de Zamora que tienen roturas y necesitan arreglos, el Municipio realiza obras de bacheo que traen mejoras tanto en el tránsito como en la seguridad vial .

Sobre Newton y Pergamino, en Lamadrid , se está llevando a cabo una repavimentación en hormigón . "Es una calle muy transitada que estaba en mal estado y la habían identificado nuestros vecinos como algo que había que hacer, por eso le pusimos manos a la obra para que sea una mejora para todo el barrio. Aún con todas las dificultades, queremos que las calles estén en buenas condiciones y seguimos sumando frentes a los más de 2 mil puntos que ya terminamos durante el 2025 en todas las localidades", destacó el intendente Federico Otermín , quien supervisó las obras en la zona.

En Lamadrid también hicieron recientemente una obra de bacheo en hormigón sobre Metán, entre Iparraguirre y Bustos. Lo mismo ocurrió en Ana Acerboni y Alfaro, en Santa Marta , y en dos calles de Lomas : Gorriti, entre Frías y Sucre; y Estrada, entre Pereyra Lucena y Castelli.

También hubo acciones de repavimentación sobre 15 cuadras de Frías, desde Antártida Argentina hasta Garibaldi. Las calles con roturas son desmontadas y luego colocan nuevas capas de asfalto que brindan mayor resistencia al paso de los vehículos y el transporte público .

Cómo es el trabajo en las calles empedradas de Lomas de Zamora

A través del programa Adoquinadores de la Comunidad, el Municipio está poniendo en valor las calles empedradas de la ciudad mediante una cuadrilla especializada que lleva a cabo un trabajo artesanal. El bacheo granítico consiste en levantar el empedrado deteriorado, reparar el sector aplicando cemento y recolocar adoquines originales para nivelar la calzada, asegurar durabilidad, seguridad vial y conservación del patrimonio urbano.

Ya hubo trabajos en varias calles de Temperley como José María Paz, España, Pringles, 25 de Mayo, Vago, Tomás Espora, Esmeralda, Ángel Gallardo, Rivadavia y Lucio Vicente López. También estuvieron en Medrano (Banfield) y Viamonte (Lomas).

Además de formar parte de la identidad y la estética de los barrios, las calles empedradas son importantes porque reducen la velocidad de los vehículos y tienen muy buenos niveles de absorción de agua durante los días de lluvia.