Realizan obras y operativos en Lomas de Zamora para prevenir inundaciones

A través del Plan de Infraestructura Hídrica , el Municipio realiza obras en los barrios de Lomas de Zamora para mejorar los desagües pluviales y las redes de cloacas . También hay operativos de limpieza con el objetivo de prevenir inundaciones durante los días de fuertes lluvias .

En el cruce de las calles San Pedro con Pringles y Fernández, en Temperley , se está ampliando la capacidad de escurrimiento de la zona mediante la colocación de nuevos caños de desagüe que permitirán mejorar el drenaje pluvial, que el sistema no colapse y brindar mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos. Cuando terminen de instalar el nuevo canal de desagüe, las cuadrillas se encargarán de reparar las calzadas intervenidas.

Otra obra de infraestructura hídrica destacada se llevó a cabo el año pasado en las calles Barbieri y Gordillo, de Santa Marta , con la instalación de 367 metros de conductos pluviales para que el agua escurra bien y no se aneguen las calles, 1.100 metros cuadrados de hormigón, 400 metros de cañería, 9 bocas de inspección y 4 sumideros. Además, se puso en valor la Plaza Mariano Moreno con nuevos juegos infantiles, piso de caucho, luces led, forestación y renovación del cerco de la cancha.

Todos los días, las cuadrillas del Municipio se encargan de despejar sumideros, desagües y bocas de tormenta para garantizar un normal escurrimiento del agua en las calles. Del 2 al 9 de enero, se limpiaron un total de 579 sumideros en todos los barrios.

Y tanto en el Arroyo del Rey como en el Arroyo Santa Catalina, se planifican operativos que consisten en sacar los residuos, las obstrucciones y acomodar los cauces para que el agua circule correctamente.

Cómo es la limpieza en los barrios de Lomas de Zamora

Comunidad Lomas Limpia es el programa del Municipio para garantizar el mantenimiento de las calles y espacios públicos. Todos los días, en las 14 localidades de la ciudad se realizan operativos de recolección de residuos, corte de pasto, barrido y levantamientos de ramas, montículos y escombros a través de un despliegue que abarca calles, avenidas, veredas, plazas y estaciones de tren.

El programa tiene una flota compuesta por camiones volcadores, retroexcavadoras, minicargadoras, hidroelevadores, desobstructores, motoniveladoras, camiones atmosféricos, aspiradoras y trituradoras de hojas, entre otras máquinas y herramientas que permiten aumentar la capacidad operativa y llegar a más puntos de la ciudad con mayor frecuencia y eficiencia.

A lo largo del año pasado, en la ciudad se recolectaron 279 mil toneladas de basura e hicieron más de 2.300 podas y 1.000 despejes lumínicos con el objetivo de mejorar la visibilidad, fortalecer la seguridad y prevenir cualquier situación de riesgo.