Intensifican en Lomas de Zamora la limpieza de calles y espacios públicos

Los operativos llegan a las 14 localidades de Lomas.

A través del programa Comunidad Lomas Limpia, el Municipio trabaja para garantizar el mantenimiento de las calles y espacios públicos. En las 14 localidades de la ciudad se realizan operativos de recolección de residuos, corte de pasto, barrido y levantamientos de ramas, montículos y escombros a través de un despliegue que abarca calles, avenidas, veredas, plazas y estaciones de tren.

A lo largo del año pasado, en Lomas de Zamora se recolectaron 279 mil toneladas de basura e hicieron más de 2.300 podas y 1.000 despejes lumínicos con el objetivo de mejorar la visibilidad, fortalecer la seguridad y prevenir cualquier situación de riesgo.

operativos limpieza La limpieza de desagües, sumideros y bocas de tormenta apunta a mejorar los drenajes. Las cuadrillas también se encargan de la limpieza de desagües, sumideros y bocas de tormenta con el objetivo de mejorar los drenajes y prevenir inundaciones durante los días de fuertes lluvias. A su vez, para que el agua de los arroyos circule correctamente hay operativos para sacar los residuos y las obstrucciones.

La basura es el principal foco de enfermedades y proliferación de plagas. También genera malos olores, impide la circulación y contamina los espacios públicos. Es por eso que, una de las medidas impulsadas por el Municipio es que la basura de los domicilios se debe sacar de domingo a viernes, de 19 a 21, con el fin de reducir los niveles de contaminación ambiental y sanitaria en las calles.

Máquinas, camiones y kits para fortalecer la limpieza en Lomas de Zamora En el Parque de Lomas hubo un encuentro junto a 200 trabajadores de Comunidad Lomas Limpia que recibieron kits de indumentaria y botellas térmicas para el verano. "Son trabajadores y trabajadoras que están en la primera línea del Municipio y trabajan cada día con amor, esfuerzo y compromiso para hacer de Lomas un lugar más lindo, sano y cuidado. Nuestra prioridad es que realicen su tarea protegidos y en buenas condiciones", destacó el intendente Federico Otermín. El programa tiene una flota compuesta por camiones volcadores, retroexcavadoras, minicargadoras, hidroelevadores, desobstructores, motoniveladoras, camiones atmosféricos, aspiradoras y trituradoras de hojas, entre otras máquinas y herramientas que permiten aumentar la capacidad operativa y llegar a más puntos de la ciudad con mayor frecuencia y eficiencia. entrega kits lomas limpia Entregaron indumentaria y botellas térmicas para el verano a 200 trabajadores.

Compartí esta nota en redes sociales:







