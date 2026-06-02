Lomas: Mariana Carbajal e Ingrid Beck darán una charla descontracturada sobre la menopausia en el Teatro

Mariana Carbajal, Ingrid Beck y una charla descontracturada sobre la menopausia, en el Teatro de Lomas.

El ciclo Mujeres en Comunidad invita a “Encendidas en Vivo”, un encuentro para hablar de la menopausia con información y humor en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora (Manuel Castro 262), el próximo martes 9 de junio, desde las 18.

El encuentro estará encabezado por las periodistas Mariana Carbajal e Ingrid Beck, quienes llevarán al escenario la experiencia de su podcast para compartir historias, conocimientos y situaciones cotidianas vinculadas a esta etapa de la vida.

“Encendidas” se presenta como mucho más que un podcast: es una invitación a encontrarse, intercambiar experiencias, reírse de una misma y derribar prejuicios alrededor de la menopausia, en un clima de confianza y compañerismo.

Las personas interesadas pueden reservar su lugar completando este formulario de inscripción.

La propuesta es impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora, a través de la Agencia Cultura Lomas y la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades.

Compartí esta nota en redes sociales:







