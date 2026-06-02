martes 02 de junio de 2026
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2 de junio de 2026
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Lomas: Mariana Carbajal e Ingrid Beck darán una charla descontracturada sobre la menopausia en el Teatro

Las reconocidas periodistas llevarán al escenario la experiencia de su podcast para compartir historias, conocimientos y situaciones cotidianas.

Mariana Carbajal, Ingrid Beck y una charla descontracturada sobre la menopausia, en el Teatro de Lomas.

Mariana Carbajal, Ingrid Beck y una charla descontracturada sobre la menopausia, en el Teatro de Lomas.

El encuentro estará encabezado por las periodistas Mariana Carbajal e Ingrid Beck, quienes llevarán al escenario la experiencia de su podcast para compartir historias, conocimientos y situaciones cotidianas vinculadas a esta etapa de la vida.

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“Encendidas” se presenta como mucho más que un podcast: es una invitación a encontrarse, intercambiar experiencias, reírse de una misma y derribar prejuicios alrededor de la menopausia, en un clima de confianza y compañerismo.

La propuesta es impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora, a través de la Agencia Cultura Lomas y la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades.

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