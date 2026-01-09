Lomas de Zamora: avanzan las obras de ampliación en el Hospital Alende

Uno de los pilares de la salud pública de Lomas de Zamora es el Hospital Alende , donde se atienden miles de mujeres y niños . Desde el Municipio avanzan con diferentes obras para ampliar la capacidad y fortalecer los servicios.

En el centro de salud ubicado sobre las calles Claudio de Alas y Azamor , en Budge , los trabajos de infraestructura tienen el objetivo de a mpliar las salas de atención, construir un SUM, dos nuevas salas de parto y una sala materno infantil . Este proceso de modernización permitirá liberar los quirófanos que hoy se usan para partos, garantizando más seguridad y mejor esterilización. También habrá más camas disponibles y nuevos consultorios en funcionamiento.

Este año. Más de 100 mil vecinos se atendieron en los hospitales oftalmológico y odontológico

Con servicios de atención integral durante el embarazo , el parto y el cuidado de las primeras infancias , el Hospital Materno Infantil Oscar Alende tiene especialistas en clínica médica , pediatría , obstetricia , terapia intensiva pediátrica y neonatología .

Durante el año pasado hubo 875 nacimientos en el hospital, que a través del Gobierno de la Provincia incorporó un respirador, una cánula de alto flujo y tres monitores multiparamétricos para fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

En el Alende también organizan operativos especiales para que miles de niños tengan controles pediátricos, odontológicos, dermatológicos, electrocardiogramas y vacunas del Calendario Nacional. Lo mismo ocurre con mujeres que acceden a jornadas de controles ginecológicos que incluyen exámenes mamarios, pap y colpo, ecografías y mamografías.

Obras en centros de salud de Lomas

Los Centros Integrales de Salud (CIS) cumplen una función importante en los barrios de Lomas porque garantizan la atención de los vecinos en diferentes especialidades y descomprimen los hospitales. Para mejorar las condiciones edilicias y dar nuevas comodidades a los pacientes, el Municipio está haciendo obras en el CIS Llavallol (Tordillo y Mitre), CIS 25 de Mayo de Llavallol (Kurth 577), CIS Luis Agote de Centenario (Ginebra 432), CIS Eva Perón de Centenario (Núñez de Arce 553), CIS Albertina (Bustos 2172) y CIS La Salud como Derecho de Fiorito (Campana 1216).

En cada uno de estos lugares llevan a cabo arreglos y mejoras en consultorios, áreas de recepción y atención administrativa, salas de espera, baños, sectores de vacunación, guardia, farmacia y salón de usos múltiples.