Lomas de Zamora: avanzan las obras de ampliación en el Hospital Alende

El Municipio está haciendo trabajos de infraestructura para fortalecer el sistema de salud y la atención de miles de mujeres y niños.
Uno de los pilares de la salud pública de Lomas de Zamora es el Hospital Alende, donde se atienden miles de mujeres y niños. Desde el Municipio avanzan con diferentes obras para ampliar la capacidad y fortalecer los servicios.
En el centro de salud ubicado sobre las calles Claudio de Alas y Azamor, en Budge, los trabajos de infraestructura tienen el objetivo de a mpliar las salas de atención, construir un SUM, dos nuevas salas de parto y una sala materno infantil. Este proceso de modernización permitirá liberar los quirófanos que hoy se usan para partos, garantizando más seguridad y mejor esterilización. También habrá más camas disponibles y nuevos consultorios en funcionamiento.
Con servicios de atención integral durante el embarazo, el parto y el cuidado de las primeras infancias, el Hospital Materno Infantil Oscar Alende tiene especialistas en clínica médica, pediatría, obstetricia, terapia intensiva pediátrica y neonatología.
Durante el año pasado hubo 875 nacimientos en el hospital, que a través del Gobierno de la Provincia incorporó un respirador, una cánula de alto flujo y tres monitores multiparamétricos para fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
En el Alende también organizan operativos especiales para que miles de niños tengan controles pediátricos, odontológicos, dermatológicos, electrocardiogramas y vacunas del Calendario Nacional. Lo mismo ocurre con mujeres que acceden a jornadas de controles ginecológicos que incluyen exámenes mamarios, pap y colpo, ecografías y mamografías.
Los Centros Integrales de Salud (CIS) cumplen una función importante en los barrios de Lomas porque garantizan la atención de los vecinos en diferentes especialidades y descomprimen los hospitales. Para mejorar las condiciones edilicias y dar nuevas comodidades a los pacientes, el Municipio está haciendo obras en el CIS Llavallol (Tordillo y Mitre), CIS 25 de Mayo de Llavallol (Kurth 577), CIS Luis Agote de Centenario (Ginebra 432), CIS Eva Perón de Centenario (Núñez de Arce 553), CIS Albertina (Bustos 2172) y CIS La Salud como Derecho de Fiorito (Campana 1216).
En cada uno de estos lugares llevan a cabo arreglos y mejoras en consultorios, áreas de recepción y atención administrativa, salas de espera, baños, sectores de vacunación, guardia, farmacia y salón de usos múltiples.