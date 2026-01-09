viernes 09 de enero de 2026
9 de enero de 2026
Materno infantil.

Lomas de Zamora: avanzan las obras de ampliación en el Hospital Alende

El Municipio está haciendo trabajos de infraestructura para fortalecer el sistema de salud y la atención de miles de mujeres y niños.

El Alende es un hospital clave para la salud en Lomas.

obras hospital alende5

Uno de los pilares de la salud pública de Lomas de Zamora es el Hospital Alende, donde se atienden miles de mujeres y niños. Desde el Municipio avanzan con diferentes obras para ampliar la capacidad y fortalecer los servicios.

Fortalecen la atención en los hospitales de Lomas.
Este año.

Más de 100 mil vecinos se atendieron en los hospitales oftalmológico y odontológico
Una herramienta para fortalecer el acceso a la salud en Lomas de Zamora.
Telemedicina.

Se hicieron más de 5.200 consultas médicas virtuales en Lomas

Con servicios de atención integral durante el embarazo, el parto y el cuidado de las primeras infancias, el Hospital Materno Infantil Oscar Alende tiene especialistas en clínica médica, pediatría, obstetricia, terapia intensiva pediátrica y neonatología.

obras hospital alende4
Van a incorporar dos nuevas salas de parto, una sala materno infantil y un SUM.

Durante el año pasado hubo 875 nacimientos en el hospital, que a través del Gobierno de la Provincia incorporó un respirador, una cánula de alto flujo y tres monitores multiparamétricos para fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

En el Alende también organizan operativos especiales para que miles de niños tengan controles pediátricos, odontológicos, dermatológicos, electrocardiogramas y vacunas del Calendario Nacional. Lo mismo ocurre con mujeres que acceden a jornadas de controles ginecológicos que incluyen exámenes mamarios, pap y colpo, ecografías y mamografías.

Obras en centros de salud de Lomas

Los Centros Integrales de Salud (CIS) cumplen una función importante en los barrios de Lomas porque garantizan la atención de los vecinos en diferentes especialidades y descomprimen los hospitales. Para mejorar las condiciones edilicias y dar nuevas comodidades a los pacientes, el Municipio está haciendo obras en el CIS Llavallol (Tordillo y Mitre), CIS 25 de Mayo de Llavallol (Kurth 577), CIS Luis Agote de Centenario (Ginebra 432), CIS Eva Perón de Centenario (Núñez de Arce 553), CIS Albertina (Bustos 2172) y CIS La Salud como Derecho de Fiorito (Campana 1216).

En cada uno de estos lugares llevan a cabo arreglos y mejoras en consultorios, áreas de recepción y atención administrativa, salas de espera, baños, sectores de vacunación, guardia, farmacia y salón de usos múltiples.

Esta semana comenzaron los talleres con una muy buena convocatoria.
Para todas las edades.

Arrancaron los talleres gratuitos de verano en los centros culturales

