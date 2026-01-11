Talleres de Escalada cerró la pretemporada con un partido amistoso

Lucas Licht contó con la presencia de 30 futbolistas de Talleres de Escalada.

La pretemporada de Talleres de Escalada en Mariano Acosta llegó a su fin. Durante una semana, el plantel de Lucas Licht intensificó los trabajos con vistas al comienzo del Torneo de Primera B 2026, donde el Albirrojo debutará en Zárate, contra Defensores Unidos.

Con varios refuerzos y notorias ausencias, la despedida fue con un partido amistoso frente a Quilmes, disputado en el predio del club Cervecero, donde el entrenador pudo ver en acción a sus dirigidos.

Se jugaron dos bloques de 50 minutos cada uno, con ambos triunfos de Quilmes por 1-0, con goles de Agustín Lavezzi y Joaquín Postigo. El Cervecero conducido por Alfredo Grelak jugará en la Zona B de la Primera Nacional, que compartirá con Temperley

Segundo bloque: Agustín Galván; Lautaro Johnson, Facundo Infante, Abel Masuero y Román Lucena; Maximiliano Rodríguez (Hernán Taborda), Sebastián Gallardo, Isaías Ciavarelli (Axel Arce) y Mateo Muñoz; Facundo Rodríguez (Bruno Ponce) y Leonel Barrios.

Qué jugadores de Talleres hicieron la pretemporada

El plantel realizó la parte más exigente de su preparación en el Predio “Gabriel Calderón”, de la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. El técnico Lucas Licht contó con la presencia de 30 futbolistas.

Arqueros: Mauro Casoli, Agustín Galván e Ignacio Pérez; Tomás Guisasola y Agustín Szleszynski alternaron presencias.

Defensores: Maximiliano Rodríguez, Lautaro Johnson, Santino Maldonado, Facundo Infante, Abel Masuero, Mateo Del Pino, Bautista Schuh, Valentín Morellini y Jeremías Kruger.

Mediocampistas: Isaías Ciavarelli, Pablo Cortizo, Sebastián Gallardo, Rodrigo Vélez, Bruno Ponce, Leonel Zarza, Sebastián Álvarez, Mateo Muñoz y Román Lucena.

Talleres escalada Cierre de la pretemporada para Talleres de Escalada.

Delanteros: Leonel Barrios, Matías Samaniego, Hernán Taborda, Facundo Rodríguez, Axel Arce, Juan Arango y Leonel Niklinski.

Entre otras novedades, el defensor Nicolás Malvacio no tiene asegurada su continuidad en el club para la próxima temporada, motivo por el cual la dirigencia y el cuerpo técnico están evaluando la posibilidad concreta de reforzar la defensa con un marcador central.

Además, en las próximas horas quedaría sellada la contratación del lateral izquierdo Jeremías Kruger, de último paso por Atlético Güemes de Santiago del Estero, en la Primera Nacional.

Entre los que regresaron de sus préstamos se destaca el volante Isaías Ciavarelli, que viene de jugar el Torneo Federal A para Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (12 partidos y un gol). Su contrato con el Lobo -jugará la Copa Argentina 2026 ante Boca- finalizó el 31 de diciembre pasado, por lo que regresó a Remedios de Escalada.