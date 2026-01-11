domingo 11 de enero de 2026
Escribinos
11 de enero de 2026
Despedida con fútbol.

Talleres de Escalada cerró la pretemporada con un partido amistoso

Luego de una semana entrenando en Mariano Acosta, Talleres de Escalada se midió frente a Quilmes, en el predio del club Cervecero, con vistas a la Primera B.

Lucas Licht contó con la presencia de 30 futbolistas de Talleres de Escalada.&nbsp;

Lucas Licht contó con la presencia de 30 futbolistas de Talleres de Escalada. 

Con varios refuerzos y notorias ausencias, la despedida fue con un partido amistoso frente a Quilmes, disputado en el predio del club Cervecero, donde el entrenador pudo ver en acción a sus dirigidos.

Lee además
Talleres de Escalada se quedó con Leonel Barrios.
Pusieron la firma.

Talleres de Escalada abrochó dos futbolistas para la Primera B
Lucas Licht será el nuevo entrenador de Talleres de Escalada.
Nueva etapa.

En Talleres de Escalada presentaron a Lucas Licht como el nuevo DT
Quilmes vs. Talleres
Talleres de Escalada jug&oacute; contra Quilmes. &nbsp;

Talleres de Escalada jugó contra Quilmes.

Se jugaron dos bloques de 50 minutos cada uno, con ambos triunfos de Quilmes por 1-0, con goles de Agustín Lavezzi y Joaquín Postigo. El Cervecero conducido por Alfredo Grelak jugará en la Zona B de la Primera Nacional, que compartirá con Temperley

Así formaron los equipos de Talleres

Primer bloque: Mauro Casoli; Santino Maldonado, Mateo Del Pino, Bautista Schuh y Jeremías Kruger; Sebastián Álvarez, Leonel Zarza, Pablo Cortizo y Juan Arango (Axel Arce); Leonel Niklinski y Matías Samaniego.

Segundo bloque: Agustín Galván; Lautaro Johnson, Facundo Infante, Abel Masuero y Román Lucena; Maximiliano Rodríguez (Hernán Taborda), Sebastián Gallardo, Isaías Ciavarelli (Axel Arce) y Mateo Muñoz; Facundo Rodríguez (Bruno Ponce) y Leonel Barrios.

Qué jugadores de Talleres hicieron la pretemporada

El plantel realizó la parte más exigente de su preparación en el Predio “Gabriel Calderón”, de la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. El técnico Lucas Licht contó con la presencia de 30 futbolistas.

Arqueros: Mauro Casoli, Agustín Galván e Ignacio Pérez; Tomás Guisasola y Agustín Szleszynski alternaron presencias.

Defensores: Maximiliano Rodríguez, Lautaro Johnson, Santino Maldonado, Facundo Infante, Abel Masuero, Mateo Del Pino, Bautista Schuh, Valentín Morellini y Jeremías Kruger.

Mediocampistas: Isaías Ciavarelli, Pablo Cortizo, Sebastián Gallardo, Rodrigo Vélez, Bruno Ponce, Leonel Zarza, Sebastián Álvarez, Mateo Muñoz y Román Lucena.

Talleres escalada
Cierre de la pretemporada para Talleres de Escalada.

Cierre de la pretemporada para Talleres de Escalada.

Delanteros: Leonel Barrios, Matías Samaniego, Hernán Taborda, Facundo Rodríguez, Axel Arce, Juan Arango y Leonel Niklinski.

Entre otras novedades, el defensor Nicolás Malvacio no tiene asegurada su continuidad en el club para la próxima temporada, motivo por el cual la dirigencia y el cuerpo técnico están evaluando la posibilidad concreta de reforzar la defensa con un marcador central.

Además, en las próximas horas quedaría sellada la contratación del lateral izquierdo Jeremías Kruger, de último paso por Atlético Güemes de Santiago del Estero, en la Primera Nacional.

Entre los que regresaron de sus préstamos se destaca el volante Isaías Ciavarelli, que viene de jugar el Torneo Federal A para Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (12 partidos y un gol). Su contrato con el Lobo -jugará la Copa Argentina 2026 ante Boca- finalizó el 31 de diciembre pasado, por lo que regresó a Remedios de Escalada.

Temas
Seguí leyendo

Talleres de Escalada abrochó dos futbolistas para la Primera B

En Talleres de Escalada presentaron a Lucas Licht como el nuevo DT

Talleres de Escalada se refuerza con experiencia y juventud

Brown de Adrogué seguirá contando con el goleador Nicolás Meaurio

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Valentín González es una de las jóvenes promesas de Banfield.
Sangre joven.

Los juveniles de Banfield que están realizando su primera pretemporada con el club

Las más leídas

Te Puede Interesar

Kate Winslet habló de todo. 
Sin vueltas.

Kate Winslet hizo una fuerte denuncia contra su profesora de teatro