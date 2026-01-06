Camilo Viganoni, el nuevo refuerzo de Los Andes que llega desde Talleres de Escalada

El delantero pertenece a Tigre y jugará a préstamo en Los Andes.

Los Andes puso primera este lunes con la vuelta a los entrenamientos en el Eduardo Gallardón , donde dio inicio a la pretemporada con la mira puesta en el comienzo del torneo de la Primera Nacional . El Milrayitas se prepara para lo que será una temporada exigente, en la cual el equipo de Lomas de Zamora buscará ser protagonista.

El equipo dirgido por Leonardo Lemos ya cuenta con los primeros refuerzos. Ellos son: Juan Manuel Vázquez, Juan Rodríguez Vuotto, Iván Peter Martínez Grance, Daniel Franco, Tomás Díaz y Joaquín Bustillos . Sin embargo, se confirmó la llegada del séptimo refuerzo, que llega luego de una temporada en Talleres de Escalada.

Camilo Francisco Viganoni jugó la última temporada para Talleres de Escalada, donde no pudo evitar el descenso a la Primera B. Disputó 28 partidos en el albirrojo y convirtió 5 goles. Su pase pertenece a Tigre , por lo que regresó al conjunto de Victoria , extendió su contrato hasta diciembre de 2027 y fue cedido a préstamo a Los Andes por un año sin cargo y sin opción de compra.

Además, vistió la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero en el 2024, donde participó en 6 encuentros y convirtió un sólo gol en la Copa de la Liga Profesional y en la Copa Argentina. Fue compañero de Brian Leizza y Sebastián Valdez, dos ex Los Andes que jugaban en el conjunto santiagueño.

En Tigre solamente estuvo en 5 cotejos durante el 2024 y no anotó goles. En total jugó aproximadamente 228 minutos. Su carrera futbolística se inició en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, donde disputó 10 encuentros y convirtió un gol.

La pretemporada de Los Andes

El plantel comandado por Leonardo Lemos continuará con los trabajos en el Eduardo Gallardón hasta el 10 de enero, día en que emprenderán viaje hacia la ciudad de Balcarce, donde el Milrayitas realizará el tramo de mayor exigencia en la preparación pensando en el comienzo del campeonato de la Primera Nacional.

A la espera de concretar más refuerzos, el cuerpo técnico se encuentra planificando las tareas físicas de mayor tolerancia para los futbolistas y luego llegará el momento de los amistosos que aún están por confirmarse.